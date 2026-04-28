Mirassol x Always Ready pela Libertadores: veja onde assistir e prováveis escalações

Foto: NELSON ALMEIDA / AFP
Publicado 28/04/2026 às 20:00

Nesta quarta-feira, o Mirassol recebe o Always Ready-BOL  pela terceira rodada do Grupo G da Copa Libertadores da América. O duelo está marcado para as 19h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Onde assistir ao vivo? 

O confronto será transmitido pela Paramount+.

Como chegam as equipes?

O Mirassol foi superado por 2 a 0 na rodada anterior contra a LDU e soma três pontos, na vice-liderança do grupo. Por outro lado, o Always Ready está na quarta posição, ainda sem somar pontos e vindo de uma derrota para o Lanús por 1 a 0.

Prováveis escalações

Mirassol

Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Denílson, Aldo Filho e Shaylon; Edson Carioca, Alesson e André Luís.
Técnico: Rafael Guanaes

Always Ready

Baroja; Hurtado, Rodriguez, Gomez e Suarez; Cuellar, Salcedo e Lima; Rambal, Nava e Triverio.
Técnico: Julio Baldivieso

Arbitragem

  • Árbitro: Carlos Ortega (COL)
  • Auxiliares: Jhon Leon (COL) e Jhon Gallego (COL)
  • VAR: Leonard Mosquera (COL)

Ficha técnica

Confronto: Mirassol x Always Ready-BOL
Competição: Copa Libertadores - terceira rodada da fase de grupos
Data e horário: quarta-feira, 29 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

