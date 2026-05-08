Mirassol vence a LDU e assume liderança do Grupo G da Libertadores

O Mirassol venceu a LDU por 2 a 0 nesta quinta-feira, no Maião, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e assumiu a liderança do Grupo G. Os gols do jogo foram marcados por Lucas Oliveira e Reinaldo.
O Adm tirou o pacote mais LENDÁRIO de todos!!! 🦁
Quem aí tá fazendo o álbum? 👀#TudoRealizado #UmDiaFoiSonhado #PrazerMirassolFC #Álbum pic.twitter.com/iKeHuFO5Mb
— Mirassol (@mirassolfc) May 1, 2026
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Situação do grupo
Com o resultado, o Mirassol chega a nove pontos e assume a liderança do Grupo G da competição. A LDU, por outro lado, caiu para a segunda colocação do grupo.
📋 Resumo do jogo
🟡🟢MIRASSOL 2 X 0 LDU🔴🔵
🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 4 (Grupo G)
🏟️ Local: Estádio José Campos Maia (Maião), Mirassol (SP)
📅 Data: 07 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Allala (LDU), Quinonez (LDU) e Segovia (LDU)
🟥 Cartões vermelhos: nenhum.
Gols
- ⚽ Eduardo, aos 02' do 1ºT (Mirassol)
- ⚽ Reinaldo, aos 16' do 2ºT (Mirassol)
Arbitragem
- Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
🟡🟢Mirassol🟢🟡
Walter; Igor Formiga, Lucas Oliveira, Walter Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson (Yuri) e Shaylon (Eduardo); Carlos Eduardo (Galeano), Edson Carioca (Rodrigues) e Everton Galdino (André Luis).
Técnico: Rafael Guanaes
🔴🔵LDU🔵🔴
Gonzalo Valle; Quintero (Adé), Allala, Segovia, Quiñónez e Quinonez; Cornejo (Kevin Minda), Pretell e Villamil (Tobar); Medina (Rodney Redes) e Deyverson (Michael Estrada).
Técnico: Tiago Nunes
Como foi o jogo
Depois de um primeiro tempo onde o time da casa dominou as ações, o Mirassol abriu o placar aos dois minutos da segunda etapa. Em cobrança de escanteio, a bola sobrou na área e Lucas Oliveira conseguiu se esticar para marcar. Aos 13 minutos, Carlos Eduardo foi derrubado por Gonzalo Valle e o árbitro marcou pênalti. Na batida, Reinaldo chutou cruzado e ampliou o placar.
Próximos jogos
🟡🟢Mirassol🟢🟡
⚔️ Jogo: Mirassol x Chapecoense
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 15
📅 Data: 15 de maio de 2026 (sexta)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Maião, Mirassol (SP)
🔴🔵LDU🔵🔴
⚔️ Jogo: Mushuc Runa x LDU
🏆 Competição: Campeonato Equatoriano - Rodada 13
📅 Data: 11 de maio de 2026 (segunda)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
🏟️ Local: Estadio COAC Mushuc Runa, Ambato (EQU)