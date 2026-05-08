Mirassol vence a LDU e assume liderança do Grupo G da Libertadores

O Mirassol venceu a LDU por 2 a 0 nesta quinta-feira, no Maião, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e assumiu a liderança do Grupo G. Os gols do jogo foram marcados por Lucas Oliveira e Reinaldo.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação do grupo

Com o resultado, o Mirassol chega a nove pontos e assume a liderança do Grupo G da competição. A LDU, por outro lado, caiu para a segunda colocação do grupo.

📋 Resumo do jogo

🟡🟢 MIRASSOL 2 X 0 LDU🔴🔵

🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 4 (Grupo G)

🏟️ Local: Estádio José Campos Maia (Maião), Mirassol (SP)

📅 Data: 07 de maio de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Allala (LDU), Quinonez (LDU) e Segovia (LDU)

🟥 Cartões vermelhos: nenhum.



Gols

⚽ Eduardo, aos 02' do 1ºT (Mirassol)

⚽ Reinaldo, aos 16' do 2ºT (Mirassol)

Arbitragem

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

🟡🟢 Mirassol 🟢🟡

Walter; Igor Formiga, Lucas Oliveira, Walter Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson (Yuri) e Shaylon (Eduardo); Carlos Eduardo (Galeano), Edson Carioca (Rodrigues) e Everton Galdino (André Luis).

Técnico: Rafael Guanaes

🔴🔵LDU🔵🔴

Gonzalo Valle; Quintero (Adé), Allala, Segovia, Quiñónez e Quinonez; Cornejo (Kevin Minda), Pretell e Villamil (Tobar); Medina (Rodney Redes) e Deyverson (Michael Estrada).

Técnico: Tiago Nunes

Como foi o jogo

Depois de um primeiro tempo onde o time da casa dominou as ações, o Mirassol abriu o placar aos dois minutos da segunda etapa. Em cobrança de escanteio, a bola sobrou na área e Lucas Oliveira conseguiu se esticar para marcar. Aos 13 minutos, Carlos Eduardo foi derrubado por Gonzalo Valle e o árbitro marcou pênalti. Na batida, Reinaldo chutou cruzado e ampliou o placar.

Próximos jogos

🟡🟢 Mirassol 🟢🟡

⚔️ Jogo: Mirassol x Chapecoense

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 15

📅 Data: 15 de maio de 2026 (sexta)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Maião, Mirassol (SP)

🔴🔵LDU🔵🔴

⚔️ Jogo: Mushuc Runa x LDU

🏆 Competição: Campeonato Equatoriano - Rodada 13

📅 Data: 11 de maio de 2026 (segunda)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

🏟️ Local: Estadio COAC Mushuc Runa, Ambato (EQU)