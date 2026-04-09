André Luis celebra vitória histórica do Mirassol na Libertadores e projeta reação

Na última quarta-feira, o Mirassol venceu o Lanús por 1 a 0 em sua primeira partida na história da Copa Libertadores da América. O atacante André Luis, titular do ataque do Leão na partida, celebrou o triunfo inédito e destacou o empenho da equipe.

“É uma noite que vai ficar marcada na história do clube. Fazer parte desse primeiro jogo de Libertadores do Mirassol e sair com a vitória, diante do nosso torcedor, é algo muito especial. Sabíamos do tamanho desse jogo para o clube e fizemos de tudo para corresponder dentro de campo. Lutamos o tempo todo e fomos recompensados com o resultado que queríamos”, afirmou André Luis.

O Mirassol vinha de 11 partidas sem vitórias na temporada, amargando a última colocação no Campeonato Brasileiro. O camisa 99 comentou a importância da vitória para a confiança do elenco e a sequência do Leão na temporada.

"Essa vitória tem um peso muito grande para nós. Enfrentamos um adversário difícil, buscamos nos impor e conquistamos os três pontos.", exaltou o jogador.

"Além de ser algo histórico, esse resultado mostra a força e o poder de reação do nosso grupo e nos dá confiança para a sequência da temporada. Sabemos do que somos capazes, então vamos continuar trabalhando duro para conseguir outros bons resultados", falou.

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