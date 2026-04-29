Mirassol vence Always Ready e embola grupo da Libertadores

O Mirassol venceu o Always Ready por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Maião, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

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Situação do grupo

Com o resultado, o Mirassol chega a seis pontos e ocupa a segunda posição do Grupo G da competição. Desta forma, a terceira rodada se encerra com um empate triplo entre LDU, que lidera, Mirassol, que é vice, e Lanús, que é o terceiro pelo critério dos gols pró, já que o critério do confronto direto se anula entre os três times que possuem seis pontos. O Always Ready, por sua vez, é a única equipe zerada no grupo e ocupa a lanterna.

📋 Resumo do jogo

🟡🟢 MIRASSOL 2 X 0 ALWAYS READY ⚪🔴

🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 3 (Grupo G)

🏟️ Local: Estádio José Campos Maia (Maião), Mirassol (SP)

📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Alesson, Igor Formiga, Walter e Denilson(Mirassol); Saucedo, Richet Gómez e Carlitos Rodriguez (Always Ready)

🟥 Cartões vermelhos: João Victor (Mirassol)

Gols

⚽ Eduardo, aos 10' do 1ºT (Mirassol)

⚽ Alesson, aos 34' do 2ºT (Mirassol)

Expulsão

🟥 João Victor, aos 29’ do 2ºT (Mirassol)

Arbitragem

Árbitro: Carlos Arturo Ortega Jaimes (COL)

🟡🟢 Mirassol 🟢🟡

Walter; Igor Formiga (Daniel Borges), João Victor, Willian Machado, Reinaldo; Neto Moura, José Aldo, Eduardo (Denilson); Shaylon (Carlos Eduardo), Alesson e André Luis (Nathan Fogaça)

Técnico: Rafael Guanaes

⚪🔴 Always Ready 🔴⚪

Alain Baroja; Hurtado (Carlitos Rodriguez) (Mamani), Richet Gómez, Alex Rambal, Marcelo Suarez (Dieguito Rodriguez); Héctor Cuéllar, Fernando Saucedo (Godoy), Rai Lima (Fernando Nava); Joel Amoroso, Jesús Maraude e Enrique Triverio

Técnico: Julio César Baldivieso

Como foi o jogo

Aos 10 minutos de jogo, Alesson ficou com a bola na área e cruzou rasteiro para Eduardo, que abriu o placar a favor do Mirassol. Na reta final do primeiro tempo, aos 48, o camisa 10 do time boliviano, Jesús Maraude, recebeu na área e teve uma grande chance de empatar, mas sua finalização parou no goleiro Walter.

Na segunda etapa, aos 10, Shaylon recebeu pela direita e teve liberdade para invadir a área e finalizar, mas não conseguiu superar o goleiro Alain Baroja, que fez a defesa e evitou o segundo gol do Mirassol. Aos 29, João Victor acertou um pontapé em Maraude e recebeu cartão vermelho direto, deixando o time brasileiro com um a menos. Aos 34, em contra-ataque, Carlos Eduardo levou da ponta direita para dentro, fez grande jogada individual e passou para Alesson marcar o gol da vitória do Mirassol.

Próximos jogos

🟡🟢 Mirassol 🟢🟡

⚔️ Jogo: Mirassol x Corinthians

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 14

📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Maião, Mirassol (SP)

⚪🔴 Always Ready 🔴⚪

⚔️ Jogo: Always Ready x Nacional Potosí

🏆 Competição: Campeonato Boliviano - Rodada 5

📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Municipal de El Alto, El Alto (BOL)