Mirassol vence Always Ready e embola grupo da Libertadores

O Mirassol venceu o Always Ready por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Maião, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.
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Situação do grupo
Com o resultado, o Mirassol chega a seis pontos e ocupa a segunda posição do Grupo G da competição. Desta forma, a terceira rodada se encerra com um empate triplo entre LDU, que lidera, Mirassol, que é vice, e Lanús, que é o terceiro pelo critério dos gols pró, já que o critério do confronto direto se anula entre os três times que possuem seis pontos. O Always Ready, por sua vez, é a única equipe zerada no grupo e ocupa a lanterna.
📋 Resumo do jogo
🟡🟢MIRASSOL 2 X 0 ALWAYS READY⚪🔴
🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 3 (Grupo G)
🏟️ Local: Estádio José Campos Maia (Maião), Mirassol (SP)
📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Alesson, Igor Formiga, Walter e Denilson(Mirassol); Saucedo, Richet Gómez e Carlitos Rodriguez (Always Ready)
🟥 Cartões vermelhos: João Victor (Mirassol)
Gols
- ⚽ Eduardo, aos 10' do 1ºT (Mirassol)
- ⚽ Alesson, aos 34' do 2ºT (Mirassol)
Expulsão
- 🟥 João Victor, aos 29’ do 2ºT (Mirassol)
Arbitragem
- Árbitro: Carlos Arturo Ortega Jaimes (COL)
🟡🟢Mirassol🟢🟡
Walter; Igor Formiga (Daniel Borges), João Victor, Willian Machado, Reinaldo; Neto Moura, José Aldo, Eduardo (Denilson); Shaylon (Carlos Eduardo), Alesson e André Luis (Nathan Fogaça)
Técnico: Rafael Guanaes
⚪🔴Always Ready🔴⚪
Alain Baroja; Hurtado (Carlitos Rodriguez) (Mamani), Richet Gómez, Alex Rambal, Marcelo Suarez (Dieguito Rodriguez); Héctor Cuéllar, Fernando Saucedo (Godoy), Rai Lima (Fernando Nava); Joel Amoroso, Jesús Maraude e Enrique Triverio
Técnico: Julio César Baldivieso
Como foi o jogo
Aos 10 minutos de jogo, Alesson ficou com a bola na área e cruzou rasteiro para Eduardo, que abriu o placar a favor do Mirassol. Na reta final do primeiro tempo, aos 48, o camisa 10 do time boliviano, Jesús Maraude, recebeu na área e teve uma grande chance de empatar, mas sua finalização parou no goleiro Walter.
Na segunda etapa, aos 10, Shaylon recebeu pela direita e teve liberdade para invadir a área e finalizar, mas não conseguiu superar o goleiro Alain Baroja, que fez a defesa e evitou o segundo gol do Mirassol. Aos 29, João Victor acertou um pontapé em Maraude e recebeu cartão vermelho direto, deixando o time brasileiro com um a menos. Aos 34, em contra-ataque, Carlos Eduardo levou da ponta direita para dentro, fez grande jogada individual e passou para Alesson marcar o gol da vitória do Mirassol.
Próximos jogos
🟡🟢Mirassol🟢🟡
⚔️ Jogo: Mirassol x Corinthians
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 14
📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Maião, Mirassol (SP)
⚪🔴Always Ready🔴⚪
⚔️ Jogo: Always Ready x Nacional Potosí
🏆 Competição: Campeonato Boliviano - Rodada 5
📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Municipal de El Alto, El Alto (BOL)