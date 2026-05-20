Mirassol vence Always Ready e garante ida às oitavas da Libertadores

Na noite desta terça-feira, o Mirassol venceu o Always Ready por 2 a 1, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida, com mando da equipe boliviana, foi disputada no Paraguai, no Estádio Tigo La Huerta, em Assunção.
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Situação do grupo
Com o resultado, o Mirassol chega a 12 pontos e, na liderança do Grupo G, garantiu a classificação antecipada às oitavas de final da competição. Já o Always Ready permanece com três, na lanterna.
📋 Resumo do jogo
⚪🔴ALWAYS READY 1 X 2 MIRASSOL🟡🟢
🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 5 (Grupo G)
🏟️ Local: Estádio Tigo La Huerta, Assunção (PAR)
📅 Data: 19 de maio de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Jesús Maraude, Fernando Nava, Fernando Saucedo e Héctor Cuellar (Always Ready); Igor Cariús, Victor Luis e Carlos Eduardo (Mirassol)
🟥 Cartões vermelhos: Victor Luis (Mirassol)
Gols
- ⚽ Shaylon, aos 10' do 1ºT (Mirassol)
- ⚽ Jesús Maraude, aos 35' do 2ºT (Always Ready)
- ⚽ Nathan Fogaça, aos 37' do 2ºT (Mirassol)
Expulsão
- 🟥 Victor Luis, aos 47’ do 2ºT (Mirassol)
Arbitragem
- Árbitro: José Burgos (URU)
- Assistentes: Pablo Llarena (URU) e Hector Bergalo (URU)
- VAR: Andres Cunha (URU)
⚪🔴Always Ready🔴⚪
Baroja; Carlitos Rodríguez, Richet Gómez, Marcelo Suárez, Dieguito Rodríguez (Damian Medina); Héctor Cuéllar, Saucedo (Passadore), Maraude, Darío Torrico (Rai Lima), Nava (Juan Godoy); Triverio
Técnico: Marcelo Straccia
🟡🟢Mirassol🟢🟡
Alex Muralha; Igor Cariús (Rodrigues), João Victor, Willian Machado, Victor Luis; Denilson, José Aldo, Shaylon (Lucas Mugni); Carlos Eduardo, Edson Carioca (Nathan Fogaça) e Alesson (Galeano).
Técnico: Rafael Guanaes
Como foi o jogo
Aos 10 minutos de jogo, Alesson recebeu pela esquerda do ataque, invadiu a área e cruzou rasteiro para Shaylon tirar do goleiro Baroja e abrir o placar para o Mirassol. O time boliviano chegou a empatar com Jesús Maraude, aos 32, mas o gol foi anulado por impedimento, após análise do VAR.
Na segunda etapa, aos 35, Marauder recebeu pela direita da área, finalizou e contou com a bola batendo na trave entrando para marcar o gol de empate do Always Ready. Apenas dois minutos depois, após cruzamento de Carlos Eduardo, Alesson tentou chutar e Nathan Fogaça aproveitou a sobra para colocar o Mirassol novamente na frente e garantir a classificação. O time brasileiro ainda perdeu Victor Luis, expulso aos 47.
Próximos jogos
⚪🔴Always Ready🔴⚪
⚔️ Jogo: Always Ready x Universidad de Vinto
🏆 Competição: Campeonato Boliviano - Rodada 9
📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Municipal de El Alto (BOL)
🟡🟢Mirassol🟢🟡
⚔️ Jogo: Mirassol x Fluminense
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 17
📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio José Campos Maia, Mirassol (SP)