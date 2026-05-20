Mirassol vence Always Ready e garante ida às oitavas da Libertadores

Na noite desta terça-feira, o Mirassol venceu o Always Ready por 2 a 1, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida, com mando da equipe boliviana, foi disputada no Paraguai, no Estádio Tigo La Huerta, em Assunção.

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Situação do grupo

Com o resultado, o Mirassol chega a 12 pontos e, na liderança do Grupo G, garantiu a classificação antecipada às oitavas de final da competição. Já o Always Ready permanece com três, na lanterna.

📋 Resumo do jogo

⚪🔴 ALWAYS READY 1 X 2 MIRASSOL 🟡🟢

🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 5 (Grupo G)

🏟️ Local: Estádio Tigo La Huerta, Assunção (PAR)

📅 Data: 19 de maio de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Jesús Maraude, Fernando Nava, Fernando Saucedo e Héctor Cuellar (Always Ready); Igor Cariús, Victor Luis e Carlos Eduardo (Mirassol)

🟥 Cartões vermelhos: Victor Luis (Mirassol)

Gols

⚽ Shaylon, aos 10' do 1ºT (Mirassol)

⚽ Jesús Maraude, aos 35' do 2ºT (Always Ready)

⚽ Nathan Fogaça, aos 37' do 2ºT (Mirassol)

Expulsão

🟥 Victor Luis, aos 47’ do 2ºT (Mirassol)

Arbitragem

Árbitro: José Burgos (URU)

Assistentes: Pablo Llarena (URU) e Hector Bergalo (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

⚪🔴 Always Ready 🔴⚪

Baroja; Carlitos Rodríguez, Richet Gómez, Marcelo Suárez, Dieguito Rodríguez (Damian Medina); Héctor Cuéllar, Saucedo (Passadore), Maraude, Darío Torrico (Rai Lima), Nava (Juan Godoy); Triverio

Técnico: Marcelo Straccia

🟡🟢 Mirassol 🟢🟡

Alex Muralha; Igor Cariús (Rodrigues), João Victor, Willian Machado, Victor Luis; Denilson, José Aldo, Shaylon (Lucas Mugni); Carlos Eduardo, Edson Carioca (Nathan Fogaça) e Alesson (Galeano).

Técnico: Rafael Guanaes

Como foi o jogo

Aos 10 minutos de jogo, Alesson recebeu pela esquerda do ataque, invadiu a área e cruzou rasteiro para Shaylon tirar do goleiro Baroja e abrir o placar para o Mirassol. O time boliviano chegou a empatar com Jesús Maraude, aos 32, mas o gol foi anulado por impedimento, após análise do VAR.

Na segunda etapa, aos 35, Marauder recebeu pela direita da área, finalizou e contou com a bola batendo na trave entrando para marcar o gol de empate do Always Ready. Apenas dois minutos depois, após cruzamento de Carlos Eduardo, Alesson tentou chutar e Nathan Fogaça aproveitou a sobra para colocar o Mirassol novamente na frente e garantir a classificação. O time brasileiro ainda perdeu Victor Luis, expulso aos 47.

Próximos jogos

⚪🔴 Always Ready 🔴⚪

⚔️ Jogo: Always Ready x Universidad de Vinto

🏆 Competição: Campeonato Boliviano - Rodada 9

📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Municipal de El Alto (BOL)

🟡🟢 Mirassol 🟢🟡

⚔️ Jogo: Mirassol x Fluminense

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 17

📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio José Campos Maia, Mirassol (SP)