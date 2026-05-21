Embalado por classificação histórica na Libertadores, Reinaldo reencontra maior vítima no Brasileirão

O Mirassol chega embalado para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Na última terça-feira, o clube paulista venceu o Always Ready por 2 a 1, fora de casa, e garantiu classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores da América em sua primeira participação no torneio.
Um dos destaques da equipe, Reinaldo celebrou o momento vivido pelo clube e destacou a confiança adquirida após a campanha continental.
“Todos estão de parabéns por essa classificação. Sempre dissemos que queríamos viver esse sonho e conseguimos logo no primeiro ano que o clube disputa a Libertadores. Isso mostra que temos plenas condições de buscar uma recuperação no Brasileiro”, afirmou o lateral.
Números expressivos do lateral
O camisa 6 foi peça importante na campanha do Mirassol em 2025, temporada em que o clube garantiu vaga inédita na Libertadores. No ano passado, Reinaldo marcou 13 gols e distribuiu seis assistências no Brasileirão.
Além disso, o lateral alcançou recentemente outro feito expressivo. Após contribuir com assistência na partida contra o Atlético-MG, Reinaldo chegou a 92 participações diretas em gols na história do Brasileirão por pontos corridos, somando 45 gols e 47 assistências.
Adversário especial pela frente
Agora, o jogador terá pela frente um adversário especial. Neste sábado, às 19h (de Brasília), o Mirassol recebe o Fluminense, no estádio Maião, pela 17ª rodada do Brasileirão.
Ao lado do Juventude, o clube carioca é a equipe contra a qual Reinaldo mais marcou gols na carreira pelo Campeonato Brasileiro: sete ao todo.
“Tive a felicidade de marcar várias vezes contra o Fluminense e espero que possa acontecer novamente. Esses números são muito bons, mas o principal é que a gente consiga somar os três pontos”, destacou.
Confiança para subir na tabela
O jogador também reforçou a confiança no elenco para a sequência da competição nacional.
“A nossa posição na tabela não reflete a qualidade que o nosso grupo tem. Independentemente de quem faça o gol, queremos a vitória na nossa casa”, completou.
O Mirassol busca aproveitar o embalo da campanha continental para reagir no Brasileirão e se aproximar das primeiras posições da tabela.