Mirassol x LDU-EQU pela Libertadores: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo

Publicado 13/04/2026 às 20:00

Nesta terça-feira, o Mirassol visita a LDU-EQU pela segunda rodada do Grupo G da Copa Libertadores da América. O duelo está marcado para as 23h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.

Onde assistir ao vivo? 

O confronto será transmitido pela plataforma de streaming Paramount+.

Como chegam as equipes?

Na primeira rodada, o Mirassol venceu o Lanús por 1 a 0 e ficou na segunda colocação do Grupo G, com três pontos. Já a LDU-EQU venceu o Always Ready por 1 a 0 e lidera a chave com a mesma pontuação.

Prováveis escalações

LDU-EQU

Gonzalo Valle; Yerlin Quiñónez, Josué Cuero, Gian Franco Allala e Leonel Quiñónez; Luis Segovia, Gabriel Villamíl e Jesús Pretell; Deyverson, Jeison Medina e Cristian Tobar.
Técnico: Thiago Nunes

Mirassol

Walter; Igor Formiga, Lucas Oliveira, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Eduardo; André Luís, Edson Carioca e Negueba.
Técnico: Rafael Guanaes

Arbitragem

  • Árbitro: Roberto Perez (PER)
  • Assistentes: Jesus Sanchez (PER) e José Castillo (PER)
  • VAR: Joel Alarcon (PER)

Ficha técnica

Confronto: LDU-EQU x Mirassol
Competição: Copa Libertadores - segunda rodada
Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 23h (de Brasília)
Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)
Transmissão: Paramount+

