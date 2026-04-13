Mirassol x LDU-EQU pela Libertadores: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo

Nesta terça-feira, o Mirassol visita a LDU-EQU pela segunda rodada do Grupo G da Copa Libertadores da América. O duelo está marcado para as 23h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.
Onde assistir ao vivo?
O confronto será transmitido pela plataforma de streaming Paramount+.
Como chegam as equipes?
Na primeira rodada, o Mirassol venceu o Lanús por 1 a 0 e ficou na segunda colocação do Grupo G, com três pontos. Já a LDU-EQU venceu o Always Ready por 1 a 0 e lidera a chave com a mesma pontuação.
Ver essa foto no Instagram
Prováveis escalações
LDU-EQU
Gonzalo Valle; Yerlin Quiñónez, Josué Cuero, Gian Franco Allala e Leonel Quiñónez; Luis Segovia, Gabriel Villamíl e Jesús Pretell; Deyverson, Jeison Medina e Cristian Tobar.
Técnico: Thiago Nunes
Mirassol
Walter; Igor Formiga, Lucas Oliveira, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Eduardo; André Luís, Edson Carioca e Negueba.
Técnico: Rafael Guanaes
Arbitragem
- Árbitro: Roberto Perez (PER)
- Assistentes: Jesus Sanchez (PER) e José Castillo (PER)
- VAR: Joel Alarcon (PER)
Ficha técnica
Confronto: LDU-EQU x Mirassol
Competição: Copa Libertadores - segunda rodada
Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 23h (de Brasília)
Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)
Transmissão: Paramount+