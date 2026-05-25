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Lanús x Mirassol pela Libertadores: veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações

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Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 25/05/2026 às 20:00

Lanús e Mirassol se enfrentam nesta terça-feira pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida está marcada para as 19h (de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús, em Buenos Aires.

Onde assistir ao vivo?

  • Streaming: Paramount+.
  • Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

O Mirassol atravessa um momento de recuperação após um início de temporada irregular. Nos últimos dez jogos, venceu seis e perdeu apenas duas partidas. Na Libertadores, é líder do Grupo G e já garantiu vaga nas oitavas de final.

O Lanús, por sua vez, vive um momento delicado na temporada. Nos últimos cinco jogos, a equipe treinada por Mauricio Pellegrino venceu apenas uma vez e não marca gols há quatro partidas. Na Libertadores, não conseguiu a classificação para as oitavas de final e deve disputar a repescagem da Sul-Americana. Para isso, o time argentino não pode perder para o Mirassol.

Prováveis escalações

Para a última rodada, o técnico Rafael Guanaes não contará com Victor Luís, expulso no jogo contra o Always Ready, além de Igor Formiga, Negueba e André Luis, que estão machucados. Já o Lanús não terá o meio-campista Loaiza e o atacante Valois, ambos lesionados.

🔴⚪ Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Cardozo e Biafore; Salvio, Moreno e Carrera; Bou.

Treinador: Mauricio Pellegrino.

🟡🟡 Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Vitor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson e José Aldo; Alesson, Shaylon e Carlos Eduardo; Edson Carioca.

Treinador: Rafael Guanaes.

Arbitragem

  • Árbitro: Carlos Benitez (PAR)
  • Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e José Villagra (PAR)
  • VAR: Antonio Garcia (URU)

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Próximos jogos

Lanús

Jogo: Instituto x Lanús
Competição: Copa Argentina | 16 avos de final
Data e hora: 30/05 (sábado), às 18h (de Brasília)
Local: Estádio Juan Domingo Perón, em Córdoba (ARG)

Mirassol

Jogo: Athletico-PR x Mirassol
Competição: Campeonato Brasileiro | Rodada 18
Data e hora: 30/05 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

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