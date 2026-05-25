Lanús x Mirassol pela Libertadores: veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações

Lanús e Mirassol se enfrentam nesta terça-feira pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida está marcada para as 19h (de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús, em Buenos Aires.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Mirassol Futebol Clube (@mirassolfc)

Onde assistir ao vivo?

Streaming: Paramount+.

Paramount+. Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

O Mirassol atravessa um momento de recuperação após um início de temporada irregular. Nos últimos dez jogos, venceu seis e perdeu apenas duas partidas. Na Libertadores, é líder do Grupo G e já garantiu vaga nas oitavas de final.

O Lanús, por sua vez, vive um momento delicado na temporada. Nos últimos cinco jogos, a equipe treinada por Mauricio Pellegrino venceu apenas uma vez e não marca gols há quatro partidas. Na Libertadores, não conseguiu a classificação para as oitavas de final e deve disputar a repescagem da Sul-Americana. Para isso, o time argentino não pode perder para o Mirassol.

Prováveis escalações

Para a última rodada, o técnico Rafael Guanaes não contará com Victor Luís, expulso no jogo contra o Always Ready, além de Igor Formiga, Negueba e André Luis, que estão machucados. Já o Lanús não terá o meio-campista Loaiza e o atacante Valois, ambos lesionados.

🔴⚪ Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Cardozo e Biafore; Salvio, Moreno e Carrera; Bou.

Treinador: Mauricio Pellegrino.

🟡🟡 Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Vitor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson e José Aldo; Alesson, Shaylon e Carlos Eduardo; Edson Carioca.

Treinador: Rafael Guanaes.

Arbitragem

Árbitro : Carlos Benitez (PAR)

: Carlos Benitez (PAR) Assistentes : Roberto Cañete (PAR) e José Villagra (PAR)

: Roberto Cañete (PAR) e José Villagra (PAR) VAR: Antonio Garcia (URU)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp