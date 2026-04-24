Carlos Eduardo valoriza elenco e vê evolução no Mirassol

Após o empate por 1 a 1 no duelo de ida contra o Bragantino pela Copa do Brasil, Carlos Eduardo comentou o momento do Mirassol. O atacante, que entrou em campo pela segunda partida consecutiva, ajudou a equipe a segurar o resultado.

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"Graças a Deus, conseguimos dois bons resultados, mas sabemos que não podemos parar por aqui. Temos uma responsabilidade muito grande com o clube e com o torcedor. Continuaremos atrás das vitórias para melhorarmos de posição no Brasileirão", falou.

Com dificuldades de igualar a campanha da temporada passada, o Mirassol tem reencontrado o bom futebol a cada partida. Carlos Eduardo enfatizou a qualidade do elenco, que recebeu novas peças durante a janela de transferências.

"Como sempre digo, nosso grupo é extremamente qualificado e é fundamental estar pronto. Entre os 11 iniciais ou durante a partida, sempre vou honrar a camisa do Mirassol.", disse.

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Números de Carlos Eduardo pelo Mirassol

Tendo representado o Leão do Interior em 37 oportunidades, o jogador balançou as redes três vezes e deu cinco passes para gols.