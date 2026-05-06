Buscando nova vitória em casa, André Luis projeta jogo do Mirassol contra a LDU na Libertadores

O Mirassol encara mais um importante duelo pela Libertadores nesta quinta-feira. A equipe, treinada por Rafael Gunanaes, entra em campo às 19h (de Brasília) para enfrentar a LDU, no Maião, buscando manter os 100% de aproveitamento na competição em seu estádio.

O atacante André Luis falou sobre a preparação do Leão e fez uma projeção para a partida, destacando a oportunidade que o confronto representa para o time assumir a liderança do Grupo G. O Mirassol está em terceiro lugar, com seis pontos, mesma pontuação da LDU e do vice-líder Lanús.

“Será um grande jogo. Vamos encarar um adversário muito experiente na competição, mas estamos nos preparando bem. Dentro da nossa casa, temos sido muito fortes na Libertadores, e precisamos manter esse nível de concentração e entrega para buscar mais uma vitória. Vamos impor o nosso ritmo, aproveitar o apoio da torcida e buscar esse resultado que pode nos colocar na liderança”, disse.

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O Mirassol chega embalado para o jogo após conquistar uma importante vitória na última rodada do Brasileirão. Com um jogador a menos desde o primeiro tempo, a equipe conseguiu superar a desvantagem numérica e venceu o Corinthians por 2 a 1, somando três pontos fundamentais na luta para sair do Z4 do campeonato.

“A vitória contra o Corinthians mostrou muito da nossa força como equipe. Mesmo com um a menos, não deixamos de lutar em nenhum momento. Acreditamos até o final e fomos recompensados com os três pontos. É um resultado que valoriza ainda mais o grupo e dá muita confiança para esse jogo contra a LDU e para a sequência da temporada”, completou André Luis.

Em sua campanha de estreia na Libertadores, o Mirassol venceu o Lanús, da Argentina, e o Always Ready, da Bolívia, e perdeu para a LDU, no Equador.