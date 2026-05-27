Alesson valoriza campanha do Mirassol após derrota para o Lanús

Após a derrota por 1 a 0 para o Lanús, nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o atacante Alesson valorizou a campanha do Mirassol na competição continental. O jogador destacou a dificuldade da partida disputada em Buenos Aires e ressaltou a classificação inédita da equipe paulista às oitavas de final.

"A gente vem fazendo uma ótima competição"

“Uma competição muito difícil. Sabíamos a dificuldade que seria aqui contra a equipe do Lanús, um time muito forte. Acredito que a gente vem fazendo uma ótima competição, estamos classificados. Agora é descansar e ver quem vamos pegar na próxima fase para tentar passar para as quartas”, afirmou o atacante.

O Mirassol já havia garantido a vaga na próxima fase na rodada anterior, mas acabou terminando o Grupo G na segunda colocação, com 12 pontos, após a vitória da LDU sobre o Always Ready.

Agora, o clube paulista aguarda o sorteio das oitavas de final para conhecer seu adversário na próxima fase do torneio continental. Antes disso, volta as atenções ao Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Athletico-PR, no sábado, às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, no último jogo antes da parada para a Copa do Mundo.

Próximo jogo do Mirassol

Jogo: Athletico-PR x Mirassol

Competição: Campeonato Brasileiro | Rodada 18

Data e hora: 30/05 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

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