Manchester United sonda Rafael Leão, e Milan estipula valor milionário

O atacante Rafael Leão pode estar de saída do Milan em julho. Com quase sete anos vestindo a camisa do clube, o português de 26 anos pode surgir como opção para uma grande venda na próxima janela.

De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o Milan está disposto a vender Leão por 50 milhões de euros (cerca de R$ 293,5 milhões). Segundo o veículo, o Manchester United já sondou a situação e é o principal concorrente pelo camisa 10.

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Para suprir uma possível saída de Leão, o Milan já mapeou alguns alvos no mercado: Alexander Sørloth e Joshua Zirkzee. O primeiro, atacante do Atlético de Madrid, é o principal desejo do clube italiano. Já Zirkzee surge como alternativa, mas é considerado uma opção viável pelas passagens que teve pelo futebol italiano, defendendo Bologna e Parma.

Apesar de estar no clube há um bom tempo, Rafael Leão divide opiniões na torcida do Milan e passa por um momento conturbado com a camisa rubro-negra. Seu contrato atual vai até junho de 2028.