Paolo Maldini assume cargo na diretoria do Milan

Desde o final de julho, com a chegada do novo Diretor Executivo Paolo Scaroni, o Milan vem reformulando a sua diretoria, e neste domingo, confirmou Paolo Maldini como o novo Diretor de Desenvolvimento e Estratégia Esportiva. O ex-capitão e um dos maiores ídolos da história do clube vai trabalhar ao lado do brasileiro Leonardo, que já havia sido anunciado como Diretor Esportivo.

Nesta segunda-feira, às 11h30 (horário de Brasília), o clube italiano realizará uma entrevista coletiva para anunciar Maldini, e Scaroni já se mostrou muito animado para a chegada do ex-jogador.

“Existem poucas palavras para descrever o que Paolo Maldini representa para o Milan. Foi um privilégio vê-lo jogar, ganhando incontáveis títulos em campo, e eu me sinto empolgado e honrado por trabalhar com ele hoje neste novo papel. A liderança e a experiência do Paolo vai beneficiar imensamente o clube, assim como sua paixão e sua energia”, disse o Diretor Executivo, em entrevista ao site oficial do Milan.

Paolo Maldini foi formado no clube rossonero, e como profissional, realizou 901 jogos em 25 anos. O ex-defensor acumula, entre os principais títulos, sete campeonatos italianos e cinco ligas dos campeões