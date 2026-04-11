Milan toma três da Udinese e se complica na briga pelo título italiano

Neste sábado, o Milan foi superado pela Unidese por 3 a 0, no San Siro, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols da vitória do time visitante foram marcados por Davide Bartesaghi (contra), Jürgen Ekkelenkamp e Arthur Atta.
Situação da tabela
Com o resultado, o Milan chegou à sua terceira derrota nos últimos cinco jogos. O clube ocupa a terceira colocação, com 63 pontos somados, nove a menos que a líder Inter de Milão, que tem uma partida a menos. Já a Udinese subiu para a 10ª posição, com 43 pontos.
Resumo do jogo
MILAN 0 X 3 UDINESE⚫⚪
Competição: Campeonato Italiano (32ª rodada)
Local: San Siro, em Milão (ITA)
Data: 11 de abril de 2025 (sábado)
Horário: às 13h (de Brasília)
Gols:
- Davide Bartesaghi (contra), aos 27 minutos do 1ºT (Udinese)
- Jürgen Ekkelenkamp, aos 37 minutos do 1ºT (Udinese)
- Arthur Atta, aos 26 minutos do 2ºT (Udinese)
Como foi o jogo?
A Udinese abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Em grande jogada de Zaniolo passando por todo o campo de ataque, o meio-campista achou Arthur Atta, que contou com o desvio em Bartesaghi para colocar os visitantes na frente. Dez minutos depois, Ekkelenkamp recebeu cruzamento de Zaniolo para cabecear no canto do gol e marcar o segundo.
Aos 26 do segundo tempo, a Udinese chegou ao terceiro. Após roubada de bola, Ekkelenkamp avançou e passou para Atta que invadiu a área e finalizou no contrapé de Maignan.
Próximos jogos
Milan
- Verona x Milan | 33ª rodada do Campeonato Italiano
- Data e hora: 19/04 (domingo), às 10h (de Brasília)
- Local: Stadio Marcantonio Bentegodi, em Verona (ITA)
Udinese
- Udinese x Parma | 33ª rodada do Campeonato Italiano
- Data e hora: 18/04 (sábado), às 10h (de Brasília)
- Local: Bluenergy Stadium, em Udine (ITA)
Outros resultados do Campeonato Italiano:
- Roma 3 x 0 Pisa
- Cagliari 1 x 0 Cremonese
- Torino 2 x 1 Verona