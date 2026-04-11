Milan toma três da Udinese e se complica na briga pelo título italiano

Publicado 11/04/2026 às 15:26

Neste sábado, o Milan foi superado pela Unidese por 3 a 0, no San Siro, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols da vitória do time visitante foram marcados por Davide Bartesaghi (contra), Jürgen Ekkelenkamp e Arthur Atta.

Situação da tabela

Com o resultado, o Milan chegou à sua terceira derrota nos últimos cinco jogos. O clube ocupa a terceira colocação, com 63 pontos somados, nove a menos que a líder Inter de Milão, que tem uma partida a menos. Já a Udinese subiu para a 10ª posição, com 43 pontos.

📋 Resumo do jogo

🔴⚫ MILAN 0 X 3 UDINESE⚫⚪
🏆 Competição: Campeonato Italiano (32ª rodada)
🏟️ Local: San Siro, em Milão (ITA)
📅 Data: 11 de abril de 2025 (sábado)
⏰ Horário: às 13h (de Brasília)

Gols:

  • ⚽ Davide Bartesaghi (contra), aos 27 minutos do 1ºT (Udinese)
  • ⚽ Jürgen Ekkelenkamp, aos 37 minutos do 1ºT (Udinese)
  • ⚽ Arthur Atta, aos 26 minutos do 2ºT (Udinese)

Como foi o jogo?

A Udinese abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Em grande jogada de Zaniolo passando por todo o campo de ataque, o meio-campista achou Arthur Atta, que contou com o desvio em Bartesaghi para colocar os visitantes na frente. Dez minutos depois, Ekkelenkamp recebeu cruzamento de Zaniolo para cabecear no canto do gol e marcar o segundo.

Aos 26 do segundo tempo, a Udinese chegou ao terceiro. Após roubada de bola, Ekkelenkamp avançou e passou para Atta que invadiu a área e finalizou no contrapé de Maignan.

Próximos jogos

Milan

  • Verona x Milan | 33ª rodada do Campeonato Italiano
  • Data e hora: 19/04 (domingo), às 10h (de Brasília)
  • Local: Stadio Marcantonio Bentegodi, em Verona (ITA)

Udinese

  • Udinese x Parma | 33ª rodada do Campeonato Italiano
  • Data e hora: 18/04 (sábado), às 10h (de Brasília)
  • Local: Bluenergy Stadium, em Udine (ITA)

Outros resultados do Campeonato Italiano:

  • Roma 3 x 0 Pisa
  • Cagliari 1 x 0 Cremonese
  • Torino 2 x 1 Verona

Conteúdo Patrocinado