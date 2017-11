Milan pode ser excluído da Liga Europa e piorar fase na temporada

A temporada do Milan parece ir de mau a pior. Além da equipe fazer uma temporada bem abaixo do esperado com uma campanha apenas mediana no Campeonato Italiano, o tradicional clube da capital pode ser excluído da Liga Europa ainda nesta edição devido ao descumprimento do fair-play financeiro da UEFA.

Segundo o jornal Marca, a empresa de Silvio Berlusconi, Fininvest, fez uma transferência de 740 milhões de euros (aproximadamente R$ 2,8 bilhões) é um dos motivos para a entidade estar atenta às movimentações financeiras do clube italiano. Além disso, há também uma desconfiança sobre os 2 milhões de euros (cerca de R$ 760 milhões) para reforçar a equipe nesta última janela de transferências.Já o New York Times destaca o currículo empresarial de Yonghong Li, novo dono do Milan.

O que também chama a atenção é a contratação do atacante André Silva. O português chegou ao Milan após fazer duas ótimas temporadas pelo Porto e o valor de 38 milhões de euros (aproximadamente R$ 144 milhões) que para a entidade do futebol é um valor que considera “suspeito”

Pelo segundo torneio de clubes mais importante do futebol internacional, a equipe Rossonera está na primeira colocação do Grupo D, porém ainda tem chances de não se classificar para a próxima fase da competição. Com oito pontos, o time italiano tem um importante duelo contra o Austria Viena jogando em casa na próxima quinta-feira e a vitória é fundamental para o clube.