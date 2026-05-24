Milan perde do Cagliari em casa e vê vaga na Liga dos Campeões escapar

Neste domingo, o Milan foi derrotado pelo Cagliari por 2 a 1 no San Siro, em Milão, pela última rodada do Campeonato Italiano. O resultado deixou a equipe rossonera de fora da próxima edição da Liga dos Campeões.
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Situação da tabela
Com a derrota, o Milan caiu para a sexta colocação, com 70 pontos, e deixou a zona de classificação para a próxima edição da Champions, perdendo a vaga para Roma e Como. A equipe de Milão, porém, está classificada para a Liga Europa. Já o Cagliari ficou em 14ª, com 43 pontos.
Resumo do jogo
🔴 MILAN 1 X 2 CAGLIARI
Competição: Campeonato Italiano - Rodada 38
Local: San Siro, em Milão (ITA)
Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 15h45 (de Brasília)
Gols
- Saelemaekers, aos 1' do 1ºT (Milan)
- Borreli, aos 19' do 1ºT (Cagliari)
- Rodríguez, aos 12' do 2ºT (Cagliari)
Como foi o jogo
O Milan saiu na frente no primeiro minuto de jogo por meio de Saelemaekers, que aproveitou desatenção da defesa, invadiu a área e bateu cruzado para abrir o placar. O Cagliari deixou tudo igual aos 19. Após cobrança de escanteio, Mina escorou para Borreli empatar.
Na etapa complementar, a equipe visitante levou a melhor. Aos 12 minutos, Borreli aproveitou a confusão na área e finalizou para grande defesa de Maignan. No rebote, Rodríguez cabeceou livre de marcação e decretou a virada do Cagliari.