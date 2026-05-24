Milan perde do Cagliari em casa e vê vaga na Liga dos Campeões escapar

Neste domingo, o Milan foi derrotado pelo Cagliari por 2 a 1 no San Siro, em Milão, pela última rodada do Campeonato Italiano. O resultado deixou a equipe rossonera de fora da próxima edição da Liga dos Campeões.

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Situação da tabela

Com a derrota, o Milan caiu para a sexta colocação, com 70 pontos, e deixou a zona de classificação para a próxima edição da Champions, perdendo a vaga para Roma e Como. A equipe de Milão, porém, está classificada para a Liga Europa. Já o Cagliari ficou em 14ª, com 43 pontos.

Resumo do jogo

🔴 MILAN 1 X 2 CAGLIARI

Competição: Campeonato Italiano - Rodada 38

Local: San Siro, em Milão (ITA)

Data: 24 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

Saelemaekers, aos 1' do 1ºT (Milan)

Saelemaekers, aos 1' do 1ºT (Milan) Borreli, aos 19' do 1ºT (Cagliari)

Borreli, aos 19' do 1ºT (Cagliari) Rodríguez, aos 12' do 2ºT (Cagliari)

Como foi o jogo

O Milan saiu na frente no primeiro minuto de jogo por meio de Saelemaekers, que aproveitou desatenção da defesa, invadiu a área e bateu cruzado para abrir o placar. O Cagliari deixou tudo igual aos 19. Após cobrança de escanteio, Mina escorou para Borreli empatar.

Na etapa complementar, a equipe visitante levou a melhor. Aos 12 minutos, Borreli aproveitou a confusão na área e finalizou para grande defesa de Maignan. No rebote, Rodríguez cabeceou livre de marcação e decretou a virada do Cagliari.