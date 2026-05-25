Milan demite Allegri após fracasso na Serie A e promove reformulação na diretoria

Nesta segunda-feira, o Milan anunciou a demissão do técnico Massimiliano Allegri após uma temporada decepcionante no comando da equipe.

A decisão foi tomada um dia após a derrota por 2 a 1, de virada, para o Cagliari, pela última rodada do Campeonato Italiano. O resultado deixou o clube fora da Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo.

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O Milan, que dependia apenas de si para garantir a classificação à Liga dos Campeões, perdeu seis dos últimos dez jogos. Após chegar a brigar pelo título e disputar o segundo lugar com o Napoli, a equipe terá que se contentar com uma vaga na Liga Europa.

Allegri comandou o Milan em 42 partidas, com 22 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. O treinador foi contratado em agosto de 2025, depois da saída de Sérgio Conceição, que terminou a temporada na oitava colocação e fora das competições europeias.

A reformulação também alcançou a diretoria. O CEO Giorgio Furlani, que estava no cargo desde 2022, o diretor esportivo Igli Tare e o diretor técnico Geoffrey Moncada também foram desligados.

Os substitutos ainda não foram anunciados. As decisões caberão ao proprietário Gerry Cardinale, com o apoio do consultor Zlatan Ibrahimović, do conselheiro Massimo Calvelli e do diretor-executivo Brand Montini.