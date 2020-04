Mau relacionamento com diretoria do Milan pode culminar na saída de Ibrahimovic

Três meses depois de voltar ao Milan, Ibrahimovic deve estar de saída. De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o motivo pelo qual o atacante vai abandonar o clube é a má relação com a diretoria.

Além disso, o periódico italiano revelou que o sueco ficou extremamente infeliz com a demissão Zvonimir Boban. O até então diretor do departamento de futebol teria sido peça fundamental para trazer o sueco de volta ao San Siro.

Ainda de acordo com a publicação, Ibrahimovic acredita que Ivan Gazidis, executivo do clube de Milão, vai demitir Paolo Maldini. O membro da comissão técnica e o centroavante cultivam uma boa relação.

Na Itália, epicentro do novo coronavírus na Europa, todas as competições estão paralisadas até o fim de abril. Apesar do contrato de Zlatan ter validade de seis meses, parece pouco provável que o jogador esteja lá quando as atividades voltarem ao normal.