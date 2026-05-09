Buscando vaga na Champions, Allegri projeta decisões no Milan: "Não podemos perder o entusiasmo"

O Milan entra em campo no domingo, contra a Atalanta, no San Siro, às 15h45 (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Italiano. O treinador da equipe, Massimiliano Allegri, projetou o confronto decisivo e disse que os três últimos jogos da temporada vão ser como um mini-campeonato em busca de uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Head over to our app to watch Max Allegri preview Sunday’s game against Atalanta 📺 — AC Milan (@acmilan) May 9, 2026

"Amanhã é um jogo decisivo, pois restam apenas três partidas. Estamos focados no jogo de amanhã e depois pensaremos nas partidas contra o Genoa e o Cagliari. Todos devem ter a vontade, a convicção e a responsabilidade de conseguir um bom resultado. Trabalhamos bem esta semana e enfrentaremos a Atalanta de olho nos três pontos, algo que nos falta há algum tempo. Eles são fortes e têm como objetivo se manter na 7ª posição, o que pode garantir uma vaga na Europa", disse Allegri.

O Milan vem de derrota por 2 a 0 para o Sassuolo na última rodada do Campeonato Italiano. Quando perguntado como a equipe vai reagir, Allegri disse que, neste momento da temporada, o lado mental é mais importante do que o físico.

"Nesta altura da temporada, o lado físico importa menos, o aspecto mental importa mais. Não podemos perder o entusiasmo e temos de encarar Atalanta, Genoa e Cagliari com coragem. É claro que, depois de uma derrota como a que sofremos contra o Sassuolo nesta altura da temporada, a gente vê as coisas de forma negativa. Mas não estou preocupado, precisamos encarar as coisas de forma positiva", afirmou o técnico.

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Buscando uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, Allegri afirmou que os três últimos confrontos da temporada são decisivos para que o Milan consiga atingir o objetivo.

"O futebol é lindo, porque em 90 minutos tudo pode mudar, e o nosso destino está nas nossas mãos. Aconteça o que acontecer no jogo de amanhã, não estaremos nem dentro nem fora da Liga dos Campeões, por isso cada jogo que resta conta. A partir de amanhã começa um mini-campeonato de três jogos e começamos com uma vantagem de três pontos. Se conseguirmos resultados, atingiremos o nosso objetivo e teremos feito um bom trabalho", enfatizou.