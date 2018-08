Apresentado no Milan, Higuaín mira títulos e explica recusa ao Chelsea

Na tarde desta sexta-feira, o Milan apresentou seu principal reforço para a temporada. Trata-se do atacante Gonzalo Higuaín, que chega por empréstimo de um ano junto a Juventus, com opção de compra ao final do período. Na coletiva, o centroavante, sondado pelo Chelsea antes de concretizar sua transferência, explicou o motivo de recusar a equipe comandada por Maurizio Sarri.

“A estima por Sarri é muito grande, mas era o único que me queria. Aqui (no Milan), todos me queriam e isso é muito bom para um jogador”, disse o argentino de 30 anos, que, com os 18 milhões de euros (em torno de R$ 78 milhões) pagos pelo time italiano, é o quinto atleta no mundo que mais gerou dinheiro em transferências: 160 milhões de euros (por volta de R$ 690 milhões).

O atacante ainda citou a importância do brasileiro Leonardo, diretor esportivo da equipe, para a concretização do negócio. “Leo (dirigente do clube) conhecia de antes, eu vi a confiança em seus olhos e para mim isso foi uma forte motivação para vir Milão. Também foi importante falar com Gattuso, há muita confiança neste time”, declarou.

Por fim, o jogador se mostrou ansioso em fazer parte do projeto rossonero e alfinetou o compatriota e agora rival Icardi, da Inter de Milão. “O Milan te dá arrepios, mas não me sinto como uma estrela, eu simplesmente cheguei para ajudar o time a alcançar o nível mais alto possível”, afirmou. “Quem vencerá a disputa argentina entre Icardi e eu? A resposta é obvia”, completou.

Sem Higuaín, o Milan enfrenta o Barcelona neste sábado, pela Copa Internacional dos Campeões. A estreia do atacante, contudo, deverá acontecer no dia 19 de agosto, quando o clube enfrenta o Genoa, no San Siro, pela primeira rodada do Campeonato Italiano.