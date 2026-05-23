Fifa sanciona México por cantos homofóbicos nos estádios

A Federação Mexicana de Futebol (FMF) anunciou nesta sexta-feira que recebeu uma sanção da Fifa referente a cânticos homofóbicos ouvidos durante as partidas da seleção mexicana contra o Equador e o Paraguai, em outubro e novembro de 2025.

Esta punição ocorre apenas algumas semanas antes de o México sediar a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, um evento que o o país latino-americano está coorganizando ao lado dos Estados Unidos e do Canadá.

O órgão máximo do futebol determinou o bloqueio da venda de ingressos para determinados setores do estádio onde o México enfrenta Gana nesta sexta-feira, no estado central de Puebla, conforme informou a FMF em um comunicado.

A sanção da Fifa se refere especificamente ao grito de "puto", que os torcedores mexicanos gritam repetidamente contra os goleiros adversários no momento em que estes cobram o tiro de meta. Trata-se de um termo frequentemente utilizado de maneira pejorativa contra a comunidade homossexual.

El momento llegó. ✨ Ya estamos en el Estadio Cuauhtémoc para un nuevo capítulo rumbo al sueño mundialista. 🏟️🔥#SomosMéxico 🇲🇽 #ÚltimaEscala pic.twitter.com/AycGtWz3ya — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 23, 2026

A FMF reafirmou seu compromisso em erradicar "qualquer comportamento discriminatório dentro dos estádios". A entidade também instou os torcedores a torcerem "com paixão e respeito", visando garantir que o futebol continue sendo um ambiente "familiar e inclusivo".

Na quinta-feira, a FMF lançou uma campanha intitulada "Ola sí, el grito no" ("Ola, sim. O grito, não"), em um esforço para modificar o comportamento dos torcedores.

A federação espera que, em vez disso, os torcedores optem por celebrar realizando a famosa 'Ola', um movimento no qual os espectadores se levantam brevemente de seus assentos com os braços erguidos, criando a ilusão de uma onda que percorre as arquibancadas.

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Em determinados setores do Estádio Cuauhtémoc, palco da partida desta sexta-feira, é possível ver faixas com o slogan "Ola sí, el grito no" cobrindo os assentos.

A Fifa já havia sancionado o México anteriormente por esse grito, impondo multas milionárias e exigindo que a seleção disputasse partidas com portões fechados.

Por AFP