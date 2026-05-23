Rei de Marrocos perdoa torcedores senegaleses presos desde a final da CAN

“Dadas as relações fraternas históricas que unem o Reino de Marrocos e a República de Senegal e por ocasião da celebração da festa do Aid al-Adha”, o rei “decidiu conceder, por razões humanitárias, sua graça real aos torcedores senegaleses”, afirma um comunicado do gabinete real.

A festa do Aid será celebrada na quarta-feira, em Marrocos. No dia 18 de janeiro, Senegal venceu a final da CAN por 1 a 0 ao fim de uma partida caótica, disputada em Rabat.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Após a marcação de um pênalti a favor de Marrocos nos acréscimos do segundo tempo, logo depois de um gol anulado de Senegal, alguns torcedores senegaleses tentaram invadir o campo e lançaram objetos no gramado.

Em fevereiro, a Justiça marroquina condenou os 18 torcedores que estavam detidos desde a final a penas de três meses a um ano de prisão.

Em meados de abril, três senegaleses já haviam sido libertados após cumprir pena de três meses. O perdão concedido neste sábado deve, portanto, beneficiar os 15 torcedores que ainda seguem detidos.

Após a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) de atribuir o título da CAN 2025 a Marrocos, em 17 de março, Senegal recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) para contestar a decisão.

*Por AFP