Adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo, Marrocos divulga convocação

O Marrocos anunciou nesta terça-feira os 26 convocados para a Copa do Mundo. Adversário do Brasil na estreia do Mundial, a seleção comandada por Mohamed Ouahbi ficou em quarto lugar na última Copa e é atual campeã africana.
O principal nome da convocação é o lateral Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain. Além dele, o goleiro Yassine Bounou, do Al-Hilal, o zagueiro Nayef Aguard, do Olympique de Marselha, o volante Sofyan Amrabat, do Real Betis, e o meia-atacante Brahim Díaz, do Real Madrid, também estão presentes na lista.
A seleção marroquina estreia na Copa do Mundo contra o Brasil, no dia 13 de junho. Além das duas seleções, o Grupo C ainda conta com Escócia e Haiti.
اللائحة النهائية لمنتخبنا الوطني المشاركة في كأس العالم 2026 🌍🏆
🚨 Here is our National Team’s final squad list for the FIFA World Cup 2026! Let the adventure begin 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ZKAzdUkblR
— Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 26, 2026
Lista dos convocados
- Goleiros: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR);
- Defensores: Achraf Hakimi (Paris SG), Noussair Mazraoui (Man. United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly SC), Nayef Aguerd (O. Marseille), Issa Diop (Fulham FC), Chadi Riad (Crystal Palace), Redouane Halhal (K.V. Mechelen), Zakaria El Ouahdi (K.R.C. Genk);
- Meio-campistas: Azzedine Ounahi (Girona FC), Neil El Aynaoui (AS Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Ayoub Bouaddi (LOSC Lille), Samir El Mourabet (RC Strasbourg), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart), Ismaël Saibari (PSV Eindhoven);
- Atacantes: Brahim Díaz (Real Madrid), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Yassine Bessime (RC Strasbourg), Chemsdine Talbi (Sunderland FC), Soufiane Rahimi (Al Ain FC), Ayoub El Kaabi (Olympiacos FC), Ayoubе Amahount (Frankfurt).
