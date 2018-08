Yerry Mina vira alvo do Manchester United, diz jornal inglês

Depois de não ter conseguido a contratação de Harry Maguire, do Leicester, o Manchester United já definiu um novo alvo para reforçar a defesa. De acordo com o jornal inglês The Sun, os Red Devils desejam tirar o zagueiro Yerry Mina do Barcelona ainda nesta janela de transferências.

De acordo com a publicação, Matt Judge, agente do clube de Manchester, deve se reunir com o empresário de Mina, Felipe Russo, ainda nessa semana. O valor oferecido pelos ingleses giraria em torno de 39 milhões de euros (R$170 milhões). Segundo o transfermarkt, site especializado em transferências, o jogador de 23 anos é avaliado em 20 milhões de euros (cerca de R$87 milhões).

O zagueiro saiu do Palmeiras para o Barcelona no início desse ano e tem contrato válido até 2023, mas vem sendo pouco utilizado pelo clube catalão. Por isso, a diretoria blaugrana vê com bons olhos a possibilidade de transferência de Mina, sobretudo após a valorização que o jogador teve após a Copa do Mundo da Rússia. Durante o Mundial, o defensor marcou três gols, e ajudou a Colômbia a chegar até as oitavas de final