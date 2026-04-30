Manchester United renova contrato com joia

O Manchester United anunciou nesta quinta-feira a renovação da joia Kobbie Mainoo. O meia de 21 anos, revelado no time inglês, subiu para a equipe principal em janeiro de 2023. Desde então, é visto como uma das principais promessas do United. Seu novo contrato tem duração até junho de 2031.

Apesar de jovem, Mainoo se tornou uma peça crucial no sistema do treinador Michael Carrick desde sua chegada, em janeiro deste ano. O meia soma 12 partidas como titular em 13 possíveis e ficou fora de apenas uma, por lesão.

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Kobbie Mainoo relatou a emoção de assinar mais um contrato de longa duração com o United.

"Eu cresci não muito longe daqui. Sempre jogando bola, assistindo ao Manchester United, sonhando em um dia jogar no Old Trafford e vendo o impacto do nosso clube na cidade. A categoria de base me deu tudo, muita gente me ajudou na minha trajetória e eu nunca vou esquecer isso", disse.

"Este clube representa tudo para mim e minha família. Os fãs, a história, o nível de qualidade. Você sente como se tivesse esse escudo no peito. Eu tenho orgulho de ser de Manchester, orgulho de representar esse clube. Eu experimentei o sucesso aqui, e estou faminto por mais. Esta sempre vai ser a minha casa, meu clube", completou.