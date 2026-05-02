Manchester United x Liverpool: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Inglês

O Manchester United terá pela frente o Liverpool, neste domingo, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo será às 11h30 (de Brasília), no Old Trafford.
It's a big one ⚔️🔥 pic.twitter.com/romPvjYPfe
— Manchester United (@ManUtd) April 30, 2026
Onde assistir
O jogo será transmitido pela ESPN (TV Fechada)
Posições na tabela
Manchester United - 61 pontos em 34 jogos - 3º lugar
Liverpool - 58 pontos em 34 jogos - 4º lugar
Prováveis escalações
Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Heaven e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Mbeumo e Sesko
Técnico: Michael Carrick
Liverpool: Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister, Gravenberch e Wirtz; Szoboszlai, Gakpo e Isak.
Técnico: Arne Slot
Arbitragem
Árbitro: Darren England
Ficha técnica
Confronto: Manchester United x Liverpool
Competição: Campeonato Inglês - 34ª rodada
Data e horário: Domingo, 3 de maio de 2026, às 11h30 (de Brasília)
Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
Transmissão: ESPN