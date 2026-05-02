Apostas

Manchester United x Liverpool: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Inglês

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por DARREN STAPLES / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 02/05/2026 às 20:00

O Manchester United terá pela frente o Liverpool, neste domingo, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo será às 11h30 (de Brasília), no Old Trafford. 

Onde assistir

O jogo será transmitido pela ESPN (TV Fechada)

Posições na tabela

Manchester United - 61 pontos em 34 jogos - 3º lugar

Liverpool - 58 pontos em 34 jogos - 4º lugar

Prováveis escalações

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Heaven e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Mbeumo e Sesko
Técnico: Michael Carrick

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister, Gravenberch e Wirtz; Szoboszlai, Gakpo e Isak.
Técnico: Arne Slot

Arbitragem

Árbitro: Darren England

Ficha técnica

Confronto: Manchester United x Liverpool
Competição: Campeonato Inglês - 34ª rodada
Data e horário: Domingo, 3 de maio de 2026, às 11h30 (de Brasília)
Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
Transmissão: ESPN

Conteúdo Patrocinado