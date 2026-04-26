Apostas

Manchester United x Brentford pela Premier League: veja prováveis escalações e onde assistir

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por DARREN STAPLES / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 26/04/2026 às 20:00

Manchester United e Brentford entram em campo nesta segunda-feira, pela 34° rodada do Campeonato Inglês. O duelo será realizado às 16h (de Brasília), em Old Trafford.

Onde assistir

    • TV: ESPN .
    • Streaming: Disney+.
    • Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chegam os times

O United vem de vitória sobre o Chelsea e busca se manter na zona de classificação à Champions League. Já o Brentford é o nono colocado e procura vencer sua primeira partida nos últimos cinco jogos.

Prováveis escalações

Manchester United: Senne Lamens, Luke Shaw, Ayden Heaven, Harry Maguire, Diogo Dalot, Kobbie Mainoo, Casemiro, Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Benjamin Sesko
Técnico: Michael Carrick

Brentford: Caoimhin Kelleher, Keane Lewis-Potter, Nathan Collins, Sepp van den Berg, Michael Kayode, Mathias Jensen, Yehor Yarmolyuk, Kevin Schade, Mikkel Damsgaard, Dango Ouattara, Igor Thiago
Técnico: Keith Andrews

Arbitragem

  • Árbitro: Chris Kavanagh (ING)
  • Assistentes: Dan Cook (ING) e Ian Hussin (FRA)
  • VAR: James Bell (ING)

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp 

Conteúdo Patrocinado