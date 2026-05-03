Com golaço de Matheus Cunha, Manchester United bate Liverpool e se classifica à Liga dos Campeões

O Manchester United venceu o Liverpool neste domingo por 3 a 2 pela 35ª rodada do Campeonato Inglês dentro do Old Trafford. Com o resultado, os Red Devils garantiram sua participação na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Situação do confronto

Após a vitória, o Manchester United garantiu 64 pontos e ficou na terceira colocação. O Liverpool, por outro lado, ficou com 58 pontos somados na tabela, na quarta posição.

📋 Resumo do jogo

MANCHESTER UNITED 2 x 2 LIVERPOOL

🏆 Competição: Campeonato Inglês (35ª rodada)

🏟️ Local: Old Trafford

📅 Data: 3 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: às 11h30 (de Brasília)

Gols:

⚽ Matheus Cunha, aos 6' do 1ºT (Manchester United) ⚽ Benjamin Šeško, aos 14' do 1ºT (Manchester United) ⚽ Dominik Szoboszlai, aos 2' do 2ºT (Liverpool) ⚽ Cody Gakpo, aos 11' do 2ºT (Liverpool) ⚽ Kobbie Mainoo, aos 32' do 2ºT (Manchester United)



Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Manchester United (@manutd)

Como foi o jogo

Logo aos seis minutos da primeira etapa, o brasileiro Matheus Cunha bateu firme de fora da área para inaugurar o placar no duelo. Com 14 minutos, Šeško ampliou para o United após passe de cabeça de Bruno Fernandes. O gol foi analisado pelo VAR por conta de um possível toque de mão do atacante esloveno, porém a arbitragem validou o gol.

Na fase decisiva, Szoboszlai reagiu para o Liverpool e marcou belo gol aos dois minutos. Aos 11 minutos, o goleiro Lammens errou na saída de bola e Cody Gakpo recebeu dentro da área para empatar a partida. Kobbie Mainoo garantiu a vitória para o Manchester United com uma pancada de fora da área aos 32 minutos.

Próximos jogos

Manchester United

Sunderland x Manchester United (36ª rodada do Campeonato Inglês)

Data e horário: 9 de maio (domingo), às 11h (de Brasília).

Local: Stadium of Light

Liverpool