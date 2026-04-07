Manchester United renova com Maguire; veja detalhes

O zagueiro Harry Maguire renovou seu contrato com o Manchester United, ampliando o vínculo com o clube inglês até junho de 2027, com opção de renovação por mais uma temporada.

Desde sua chegada, em 2019, Maguire já disputou 266 partidas com a camisa dos Red Devils e integrou os elencos campeões da Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup) e da Copa da Inglaterra (Emirates FA Cup).

“Representar o Manchester United é a maior honra. É uma responsabilidade que me enche de orgulho, a mim e à minha família, todos os dias", disse o defensor.



“Estou muito feliz em estender minha trajetória neste clube incrível por pelo menos oito temporadas e continuar jogando diante de nossos torcedores especiais para criarmos juntos mais momentos incríveis", completou.

O zagueiro ressaltou a ambição e o potencial do atual elenco, destacando a determinação do clube em brigar por grandes títulos e demonstrando confiança de que os melhores resultados ainda estão por vir.

“É possível sentir a ambição e o potencial deste elenco empolgante. A determinação de todo o clube em lutar por grandes títulos é evidente para todos, e estou confiante de que nossos melhores momentos juntos ainda estão por vir", comentou.

Diretor de futebol do Manchester United, Jason Wilcox elogiou o papel do jogador dentro e fora de campo.

“Harry representa a mentalidade e a resiliência necessárias para jogar bem no Manchester United. Ele é o profissional por excelência, trazendo experiência e liderança inestimáveis ​​para o nosso elenco jovem e ambicioso", disse.

“Harry, assim como todos no clube, está completamente determinado a ajudar o Manchester United a alcançar sucesso regular e sustentado", finalizou.

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