Manchester United anuncia renovação de contrato com Michael Carrick; veja detalhes

O Manchester United anunciou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato do técnico Michael Carrick até 2028. O ex-volante assumiu o comando da equipe em janeiro e garantiu vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

It's Carrick, you know ❤️ 🇾🇪 We are delighted to announce Michael Carrick will continue as our head coach, having signed a new contract. — Manchester United (@ManUtd) May 22, 2026



Aos 44 anos, Carrick assumiu os “Red Devils” após a demissão do português Rúben Amorim. O escocês Darren Fletcher comandou a equipe de forma interina durante as negociações.

Michael foi eleito o melhor treinador do mês do Campeonato Inglês logo em janeiro, após vencer Manchester City e Arsenal em seus primeiros jogos no comando do clube. O inglês também garantiu o retorno do United à próxima edição da Liga dos Campeões, com 11 vitórias em 16 partidas disputadas pela Premier League.

Ídolo do Manchester United, o ex-meio-campista foi um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube, conquistando títulos do Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Liga dos Campeões, Liga Europa e Mundial de Clubes em 464 partidas disputadas pela equipe.

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Declarações de Carrick

Michael Carrick destacou seu orgulho por representar o United e suas expectativas para os próximos anos.

“Desde o momento em que cheguei aqui, há 20 anos, senti a magia do Manchester United. Ter a responsabilidade de liderar nosso clube de futebol tão especial me enche de imenso orgulho”, disse.

“Ao longo dos últimos cinco meses, este grupo de jogadores demonstrou que consegue atingir os padrões de resiliência, união e determinação que exigimos aqui. Agora é hora de avançarmos juntos novamente, com ambição e um claro senso de propósito. O Manchester United e nossos incríveis torcedores merecem voltar a disputar os maiores títulos”, completou.

Avaliação da diretoria

O diretor de futebol do Manchester United, Jason Wilcox, destacou a oportunidade dada ao ídolo do clube e as conquistas obtidas na temporada.

“Michael conquistou plenamente a oportunidade de continuar liderando nossa equipe masculina. Durante o período em que esteve à frente do time, vimos resultados positivos em campo, mas, mais do que isso, uma abordagem alinhada com os valores, tradições e história do clube”, afirmou.

“As conquistas de Michael em conduzir o clube de volta à Liga dos Campeões não devem ser subestimadas. Ele criou um forte vínculo com os jogadores e pode se orgulhar da cultura vencedora em Carrington e no vestiário, que continuamos a construir”, concluiu.