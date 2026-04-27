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Manchester United prepara barca de dispensa e pode chegar a 13 saídas

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Foto por PAUL ELLIS / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 27/04/2026 às 13:55 • Atualizado 27/04/2026 às 13:59

O Manchester United planeja uma série de saídas e mudanças no grupo principal para a próxima temporada. De acordo com a imprensa britânica, a medida faz parte de uma profunda reformulação do clube.

Segundo veículos como o The Sun, Manchester Evening News e o jornal espanhol Marca, a intenção da diretoria é cortar jogadores que não são cogitados para o futuro, procurando implementar uma mudança significativa no elenco.

Fontes dizem que até 13 jogadores podem deixar o United na próxima janela de transferências, em uma possível movimentação que poderia se tornar uma das maiores reestruturações recentes do time.

Jadon Sancho, Rasmus Højlund, Antony, Mason Greenwood, Casemiro, André Onana, Tyrell Malacia, Altay Bayindir, Radek Vitek, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee e o jovem Dan Gore são alguns dos jogadores prováveis de deixar o clube. O atacante Marcus Rashford, atualmente emprestado ao Barcelona, também é um nome cogitado.

O Manchester United ainda avalia se Michael Carrick continuará como treinador, agora de forma definitiva, o que pode influenciar diretamente nas decisões de mercado e no perfil do elenco para a temporada 2026/27. Segundo a imprensa, a reformulação também passa pela definição do comando técnico.

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