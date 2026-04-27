Manchester United prepara barca de dispensa e pode chegar a 13 saídas

Fontes dizem que até 13 jogadores podem deixar o United na próxima janela de transferências, em uma possível movimentação que poderia se tornar uma das maiores reestruturações recentes do time.

It's time to make Old Trafford (RED) once more. In proud collaboration with @Snapdragon and @RED 🤝🔴 pic.twitter.com/4ZS5XwJFol — Manchester United (@ManUtd) April 27, 2026

Jadon Sancho, Rasmus Højlund, Antony, Mason Greenwood, Casemiro, André Onana, Tyrell Malacia, Altay Bayindir, Radek Vitek, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee e o jovem Dan Gore são alguns dos jogadores prováveis de deixar o clube. O atacante Marcus Rashford, atualmente emprestado ao Barcelona, também é um nome cogitado.