Manchester United pode pagar R$ 351 milhões por Bruno Fernandes

O meio-campista Bruno Fernandes, do Sporting, é um dos jogadores mais cobiçados na Inglaterra para a próxima janela de transferências. Manchester United e Manchester City disputam a contratação do meia. Segundo o jornal A Bola, para superar os atuais campeões ingleses, os Diabos Vermelhos podem pagar até R$ 351 milhões para ter o português.

Bruno Fernandes foi um dos principais destaques do Sporting na temporada. Em 53 partidas disputadas, marcou 32 gols e deu 18 assistências. Suas atuações chamaram a atenção de Pep Guardiola, e o City planeja pagar 55 milhões de euros (R$ 241 milhões) e oferecer jogadores para ter o meia.

Porém, segundo a publicação, o Manchester United está preparado para superar o rival. Os planos do clube seriam investir entre 70 e 80 milhões de euros (entre R$ 307 e R$ 351 milhões) – a clausula de rescisão do atleta é de 100 milhões de euros (R$ 439 milhões).

Com contrato até 2022, o jogador de 24 anos chegou ao clube em 2017. Desde então, tem se destacado jogando em diversas posições no meio de campo, apesar de ter a preferência de atuar centralizado. No início da temporada, chegou a rescindir seu contrato após a invasão do centro de treinamento por torcedores, mas acabou voltando ao clube.