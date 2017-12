Manchester United pode pagar mais de R$ 100 milhões pelo brasileiro Malcom

O Manchester United pode fazer ao Bordeaux nos próximos dias uma proposta milionária de mais de R$ 100 milhões pelo atacante Malcom, ex-Corinthians. O jogador agrada ao técnico José Mourinho, e tem sido sensação nesta temporada do Campeonato Francês.

De acordo com o The Times, o United tem cerca de R$ 350 milhões para gastar com reforços na janela de inverno. Com isso, Malcom é um dos alvos do clube, possivelmente ocupando a vaga do armênio Mkhitaryan, que pouco tem jogado.

O Red Devils foi o time que mais investiu para a atual temporada inglesa. Afinal, Lukaku custou mais de R$ 300 milhões, além de Matic, reforço que não foi barato ao clube.

Malcom deixou o Corinthians em 2016, rumo ao futebol francês. Na atual temporada no Bordeaux são 16 jogos e sete gols, além de ser o grande destaque do time até o momento.