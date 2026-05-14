Manchester United lança nova camisa inspirada nos anos 1970

O Manchester United e a Adidas apresentaram nesta quinta-feira o novo uniforme principal do clube para a temporada 2026/27. A camisa aposta na combinação entre tradição e inovação.

Predominantemente vermelho, o modelo resgata elementos visuais da década de 1970, com destaque para a gola polo e os punhos listrados. O design faz alusão direta ao uniforme usado na conquista da Copa da Inglaterra de 1977, que completa 50 anos.



Além das referências ao passado, o uniforme incorpora detalhes modernos. As três listras da Adidas e o logotipo da marca aparecem em branco, criando contraste com a base vermelha, enquanto o preto surge de forma discreta para manter a paleta tradicional da equipe. Na parte traseira da gola, há a inscrição “United”.

A camisa utiliza tecidos leves com tecnologia tridimensional que se adaptam ao corpo. O modelo também conta com a tecnologia CLIMACOOL+, voltada à absorção mais rápida do suor, ajudando a manter os atletas secos durante as partidas.

O conjunto é completado por calções brancos e meias pretas. O novo uniforme já está disponível para compra nas lojas oficiais do Manchester United, além de pontos selecionados da Adidas e da plataforma online da marca.

The red that unites us ❤️‍🔥 🤝 @adidasFootball — Manchester United (@ManUtd) May 14, 2026

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