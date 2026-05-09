Manchester United fica no empate sem gols com o Sunderland pelo Inglês

Já classificado para a Liga dos Campeões de 2027 e sem chance de título no Campeonato Inglês, o Manchester United cumpre tabela. Neste sábado, ficou no empate sem gols com o Sunderland, no Estádio da Luz, em jogo válido pela 36ª rodada da competição nacional.

Situação da tabela

Com o resultado, o Manchester United chega aos 65 pontos e segue na terceira posição da tabela. O Sunderland, por sua vez, aparece no 12º lugar, com 48.

📋 Resumo do jogo

🔴SUNDERLAND 0 X 0 MANCHESTER UNITED🔵

🏆 Competição: Campeonato Inglês (36ª rodada)

🏟️ Local: Estádio da Luz, em Sunderland

📅 Data: 09 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 11h (de Brasília)

Como foi o jogo

Apesar de enfrentar um adversário em alta nesta reta final de temporada, o Sunderland aproveitou o apoio da torcida e conseguiu criar boas oportunidades no primeiro tempo diante do Manchester United. Os donos da casa até chegaram à meta adversária, mas pararam em boas defesas do goleiro Lammens.

No segundo tempo, o cenário se repetiu. Apesar de mais pressionado pelo United, com relação à primeira etapa, o Sunderland seguiu criando. No entanto, falhou no último terço do campo e não conseguiu sair do zero com o terceiro colocado do Campeonato Inglês.

Próximos jogos

Sunderland

Everton x Sunderland (Campeonato Inglês)

Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo) 11h

Local: Estádio da Luz, em Sunderland

Manchester United

Manchester United x Nottingham Forest (Campeonato Inglês)

Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo) 08h30

Local: Old Trafford, em Manchester