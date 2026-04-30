Jogador do West Ham entra na mira do Manchester United

O Manchester United está interessado na contratação do lateral esquerdo Malick Diouf, do West Ham. Segundo o jornal britânico The Guardian, a prioridade é reforçar o meio de campo, mas um investimento no sistema defensivo não é descartado.

Contratado pelo West Ham no início da temporada por 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 127 milhões), vindo do Slavia Praga, Diouf é visto como uma das opções para substituir Luke Shaw. Com 30 anos, o veterano inglês faz uma boa temporada, porém tem um histórico de lesões grande, o que faz com que o United pense em reforçar o setor com o senegalês.

Apesar do interesse do time de Manchester, está incerto se o West Ham vai querer ouvir propostas por Diouf. A apenas dois pontos da zona de rebaixamento no Campeonato Inglês, o time está focado em evitar um prejuízo de mais de 100 milhões de euros.

Ainda segundo o jornal, a principal prioridade do Manchester United é reforçar o meio-campo. O clube busca a contratação de dois jogadores para a posição, e os nomes mais cotados são Sandro Tonali, do Newcastle, Elliot Anderson, do Nottingham Forest, e o brasileiro Éderson, da Atalanta.

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