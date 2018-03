Ibrahimovic é liberado pelo United e deve ir para os Estados Unidos

Recuperado de uma grave lesão no joelho, Zlatan Ibrahimovic não vem sendo utilizado por José Mourinho no Manchester United. Na atual temporada europeia, o sueco entrou em campo apenas sete vezes, sendo a última delas no dia 26 de dezembro de 2017, em empate com Burnley, pelo Campeonato Inglês. Com isso, de acordo com a emissora britânica BBC, o United liberou o atacante para fechar com qualquer clube.

Ibrahimovic tem menos de quatro meses de contrato com os Red Devills, e seu provável destino deve ser o futebol dos Estados Unidos. Sua ida à MLS, principal liga de futebol do país, já é especulada há algumas temporadas, e neste ano a negociação deve mesmo se concretizar. O LA Galaxy, ex-time de Beckham e Donovan, é o principal interessado no jogador de 36 anos.

O ex-camisa 10 do Paris Saint-Germain chegou ao Manchester United em 2016, e pelos Diabos Vermelhos, tem 53 jogos e 29 gols marcados. Em abril de 2017, Ibra rompeu os ligamentos cruzados anterior e posterior do joelho direito, e ficou sete meses afastado dos gramados.