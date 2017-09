Ex-jogador do Liverpool afirma:”Queria ver o Pogba fazer o que Fellaini faz”

Logo após a boa vitória do Manchester United por 3 a 0 contra o Basel, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o ex-jogador do Liverpool, Graeme Souness, afirmou que o belga Marouane Fellaini é mais eficiente do que Paul Pogba, maior contratação da história do clube inglês e segunda maior da história do futebol, atrás apenas da ida de Neymar para o Paris Saint-Germain.

“Gostava de ver o Pogba fazer o que o Fellaini faz. Passes simples e depois aparecer na área adversária com verdadeiro perigo. O Fellaini é mais eficiente do que ele mas não joga de forma bonita. O Pogba tem boa técnica para o YouTube. É esteticamente perfeita mas será que sabe tomar a decisão certa nove em cada dez vezes que tem a bola? É isso que me pergunto sobre ele”, afirmou Souness.

Desde que chegou ao Manchester United, em 2016, Pogba é um dos principais nomes do já estrelado elenco do clube inglês. Foram 57 partidas disputadas e 11 gols, além de ótimas atuações em momentos decisivos na temporada passada, quando a equipe foi campeã da Liga Europa.

Maior campeão nacional, com 20 conquistas, os Red Devils querem ganhar mais uma Premier League, algo que não acontece desde a edição 2012/2013, e ir longe nas fases finais da Liga dos Campeões, principal torneio de clubes do futebol europeu.