Com gol de Casemiro, Manchester United supera o Brentford pelo Inglês

O Manchester United venceu sua segunda partida consecutiva pelo Campeonato Inglês na tarde desta segunda-feira. Em Old Trafford, pela 34ª rodada, o time contou com gol do brasileiro Casemiro para ganhar do Brentford por 2 a 1.

Situação na tabela

Com 61 pontos, três a mais que o Liverpool, o Manchester United está na terceira posição, na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. Já o Brentford aparece na nona colocação, com 48 pontos.

📋 Resumo do jogo

🔴🟡MANCHESTER UNITED 2 x 1 BRENTFORD🔴⚪

🏆 Competição: Premier League (34° rodada)

🏟️ Local: Old Trafford, em Manchester (Inglaterra)

📅 Data: 27 de abril de 2026 (segunda)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Casemiro, aos 10' do 1°T (Manchester United)

⚽ Sesko, aos 42' do 1°T (Manchester United)

⚽ Jensen, aos 41' do 2°T (Brentford)

Como foi o jogo

Aos 10 minutos do primeiro tempo, a pressão do Manchester United fez efeito. Após escanteio cobrado por Bruno Fernandes, Harry Maguire escorou e Casemiro venceu os zagueiros do Brentford pelo alto para abrir o placar.

Aos 42, pouco depois de um gol anulado do Brentford, o time da casa aumentou. Em jogada de contra-ataque, Sesko recebeu de Bruno Fernandes e, na cara do goleiro adversário, anotou seu 10º gol na Premier League.

No segundo tempo, aos 41 minutos, o volante Jensen acertou um belo chute de fora da área no canto direito de Lammens e descontou para o Brentford.

Próximos jogos

Manchester United

Jogo: Manchester United x Liverpool

Data e horário: 3 de maio de 2026 (domingo) | 11h30 (de Brasília)

Competição: Premier League (35°rodada)

Local: Old Trafford, em Manchester (Inglaterra)

Brentford

Jogo: Brentford x West Ham

Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado) | 11h (de Brasília)

Competição: Premier League (35°rodada)

Local: Brentford Community Stadium, em Brentford (Inglaterra)

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