Técnico do United elogia Casemiro e fala sobre saída ao fim da temporada

Com gol de Casemiro, o Manchester United venceu o Brentford pelo Campeonato Inglês. O técnico Michael Carrick comentou a situação do volante brasileiro. Apesar de ser querido pela torcida e um dos líderes do elenco, o jogador de 34 anos já anunciou que vai deixar a equipe ao final da temporada.

"Ele definitivamente tem dado tudo e é ótimo que ele tenha essa conexão com a torcida, porque vem de ambas as partes, eu sei que ele é um cara emocional.", afirmou Carick

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Evolução de Casemiro

Tendo balançado as redes quatro vezes nas últimas oito partidas do Manchester United, Casemiro elevou o nível do time. Michael Carrick destacou as atuações recentes do camisa 18 e o elogiou.

“Crédito total a ele, porque ele entregou absolutamente tudo e teve momentos muito importantes para nós. No geral, é um desfecho bonito para que as coisas sigam nesse caminho”, disse.

"Ele tem tido uma grande influência no grupo, ele tem uma grande experiência, ele alcançou grandes coisas no futebol e eu tenho que dizer que desde que cheguei aqui ele tem dado tudo que ele poderia dar.", completou.

Despedida no final da temporada

Contratado pelo Manchester United em 2022, Casemiro se tornou uma das referências do elenco dentro e fora de campo. Durante a vitória da última segunda-feira, os torcedores cantaram o nome do brasileiro.

"É futebol, então alguns jogadores vêm e outros vão, jogadores têm chegado e deixado esse clube ao longo dos anos e você se envolve e depois tem que seguir em frente e se adaptar, esse é o mundo em que vivemos.", destacou Carrick.

“Também é claro o quanto isso significa para ele jogar pelo United, e provavelmente a clareza da decisão ajudou para que os torcedores entendessem a situação.”, finalizou.