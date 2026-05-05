Casemiro confirma saída do United e prevê "novo ciclo" na carreira

A passagem de Casemiro no Manchester United está chegando ao fim. Em entrevista à ESPN, o brasileiro afirmou mais uma vez que não existe chances de permanência no clube, mesmo com os pedidos dos torcedores.

"Sem dúvidas está sendo bem emocionante. A cada jogo vai dando aquele aperto no coração. Estou desfrutando muito e sou eternamente agradecido pelo o que eu vivi aqui. Não só pelo clube, mas pelos fãs. Serei um eterno torcedor do United aqui na Inglaterra", disse o volante sobre seus últimos jogos com a camisa do time britânico.

Perguntando sobre seu futuro, Casemiro deixou a situação em aberto e ainda destacou a importância da família na tomada de decisão.

"Minha prioridade é conversar com a minha família e ver o que eles querem. Quando eu falei de vir para o Manchester United, eles foram os primeiros a me apoiar. Apesar de eles sempre falarem que me acompanham e que vamos ser felizes onde for, preciso conversar com eles", afirmou.

Casemiro também comentou as dificuldades que enfrentou no ano passado, sob o comando do português Ruben Amorim. O ex-treinador chegou a colocar o brasileiro na reserva por um bom tempo, mas o volante conseguiu ganhar espaço e ter uma sequência de jogos significativa.

"Pode ter sido uma das minhas maiores conquistas. O maior normal seria falar: 'O treinador não quer contar comigo e vou ficar na minha'. Mas não. Eu continuei trabalhando, continuei tentando demonstrar para o treinador que ele estava errado. E foi isso que aconteceu. Com certeza, naquele momento no United, pode ter sido uma das grandes conquistas que eu tive na minha carreira foi ter revertido essa opinião do treinador", disse.

O contrato de Casemiro acaba no fim de junho. Desde que chegou ao Manchester United, em 2022, o brasileiro conquistou dois títulos, sendo eles a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra. O volante viveu a sua temporada mais artilheira em 2025/2026, anotando nove gols pelo time.

Fim de temporada sem descanso

O jogador de 34 anos também opinou sobre o bom momento do clube sob o comando do treinador interino Michael Carrick.

"É um treinador que não tem tanta experiência, mas é um treinador que conhece a casa. Foi ídolo no clube, ganhou títulos, sabe o que é o Manchester United", comentou.

"Foi uma grande surpresa porque ele não teve muito tempo. Ele entrou no meio de uma temporada conturbada, já tendo jogos difíceis e ele conseguiu mudar a cara do clube. Eu, em particular, tenho uma boa conexão com ele, por ele entender como o meio-campista joga, as dificuldades e os méritos. Fico feliz pela pessoa que ele é."

O volante falou sobre o estilo de jogo determinado e ainda comentou a importância de uma postura rigorosa dentro de campo na próxima Copa do Mundo, que começa dia 12 de junho.

"Eu sempre fui assim e acho que sempre vou ser assim. A gente sabe que eu vou embora, a gente sabe que existe um torneio muito importante que é a Copa do Mundo daqui a pouco. Mas esse sou eu: entregar tudo dentro de campo, até quando não posso mais."

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