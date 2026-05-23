Bruno Fernandes é eleito melhor jogador do Inglês após temporada histórica

Apesar de ter sido o Arsenal quem venceu o Campeonato Inglês, foi Bruno Fernandes, do Manchester United, quem venceu o prêmio de melhor jogador da competição. O meia português desbancou a concorrência de Raya, Gabriel e Rice (Arsenal), Haaland e Antoine Semenyo (Manchester City), Igor Thiago (Brentford) e Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).

A season for the history books 📖@manutd's Bruno Fernandes is @EASPORTSFC Player of the Season ❤️ pic.twitter.com/nj0wKjlpFv — Premier League (@premierleague) May 23, 2026

Temporada histórica

Bruno Fernandes foi um dos pilares do Manchester United para a retomada após a saída de Ruben Amorim. A equipe engatou uma sequência onde teve apenas duas derrotas em 18 jogos e garantiu a vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. Essa foi a primeira vez desde 2011 (Nemanja Vidic) que um jogador do United venceu o prêmio.

Durante a temporada no Campeonato Inglês, o português contribuiu com oito gols e 20 assistências, que configuram um recorde na competição. O meia está empatado com Kevin De Bruyne como o jogador que mais deu passes para gol em uma temporada da liga. No entanto, Bruno pode ultrapassar o belga neste domingo, às 12h (de Brasília), contra o Brighton, pela última rodada.

O'Reilly é eleito como melhor jovem

Do lado azul de Manchester, o lateral Nico O'Reilly, do City, venceu o prêmio de jovem jogador da temporada. Com apenas 21 anos, o defensor ganhou uma chance no time principal de Pep Guardiola e não saiu mais da equipe. Nesse Campeonato Inglês, foram 34 jogos, cinco gols e três assistências, números que o colocaram na convocação de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo.

Nico O’Reilly has been named the 2025/26 @PremierLeague Young Player of the Season 🩵 pic.twitter.com/xNhaWeSba9 — Manchester City (@ManCity) May 23, 2026

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