Real Madrid monitora Rodri e sonha com reforço para o meio de campo

Com a possível saída de Pep Guardiola do comando do Manchester City, Rodri pode se transferir para o Real Madrid na próxima temporada. O volante é alvo do clube Merengue há algumas temporadas.

Segundo o jornal espanhol Marca, a ligação do jogador com o Manchester City sempre esteve fortemente associada à presença de Pep Guardiola. Contratado em 2019 junto ao Atlético de Madrid, Rodri nunca escondeu que vê com bons olhos um eventual retorno ao futebol espanhol.

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Vencedor da Bola de Ouro em 2023, o volante chegaria para trazer solidez ao meio-campo do Real Madrid. Após a saída de Modric e de Tony Kross, o time tem enfrentando problemas para encontrar o equilíbrio tático e sofreu com a mudança frequente de treinadores após a saída de Carlo Ancelotti.

O Manchester City, contudo, não deve facilitar a saída de Rodri, que tem contrato até 2027. O clube entende que o camisa 16 é essencial.

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Números de Rodri no Manchester City

Em sete anos em Manchester, Rodri entrou em campo em 298 oportunidades até o momento, tendo balançado as redes 28 vezes e somado 32 passes para gols.