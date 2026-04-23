Possível saída de Guardiola coloca Maresca na mira do Manchester City

O ex-Chelsea está sem clube desde que deixou os Blues em janeiro. Segundo informações do The Athletic, ocorreram conversa positivas sobre a possibilidade de Maresca substituir seu antigo mentor no cargo. Mesmo com mais de um ano de contrato, o City entende que precisa estar preparado caso Guardiola decida deixar o comando do time.

Apesar da mudança ser vista com bons olhos, obrigações contratuais com o Chelsea podem complicar a ida do treinador para o Manchester City. Maresca deixou o ex-clube ainda com contrato vigente de três anos e meio, além de uma renovação por mais um ano.

O jornal inglês também revelou que Maresca, ainda sob contrato com o Chelsea, teria informado ao clube londrino que havia conversado com pessoas ligadas ao City sobre a possibilidade de substituir Guardiola. Pouco tempo depois, o treinador deixou o cargo de forma inesperada antes do confronto entre os mesmos dois times em janeiro.

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A diretoria do Manchester City, liderada por Hugo Viana, entende a importância de elaborar um plano de contingência diante da crescente sensação de que grandes mudanças estão a caminho do clube. A tendência é que Maresca seja nomeado sucessor de Pep Guardiola, caso o técnico não optar por cumprir seu contrato até o fim.