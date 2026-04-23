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Possível saída de Guardiola coloca Maresca na mira do Manchester City

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Foto por PAUL ELLIS / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 23/04/2026 às 19:35 • Atualizado 23/04/2026 às 19:36

O Manchester City se prepara para a possibilidade de saída do treinador Pep Guardiola ao final da temporada. O italiano Enzo Maresca é por enquanto o principal candidato para assumir o cargo.

O ex-Chelsea está sem clube desde que deixou os Blues em janeiro. Segundo informações do The Athletic, ocorreram conversa positivas sobre a possibilidade de Maresca substituir seu antigo mentor no cargo. Mesmo com mais de um ano de contrato, o City entende que precisa estar preparado caso Guardiola decida deixar o comando do time.

Apesar da mudança ser vista com bons olhos, obrigações contratuais com o Chelsea podem complicar a ida do treinador para o Manchester City. Maresca deixou o ex-clube ainda com contrato vigente de três anos e meio, além de uma renovação por mais um ano.

O jornal inglês também revelou que Maresca, ainda sob contrato com o Chelsea, teria informado ao clube londrino que havia conversado com pessoas ligadas ao City sobre a possibilidade de substituir Guardiola. Pouco tempo depois, o treinador deixou o cargo de forma inesperada antes do confronto entre os mesmos dois times em janeiro.

A diretoria do Manchester City, liderada por Hugo Viana, entende a importância de elaborar um plano de contingência diante da crescente sensação de que grandes mudanças estão a caminho do clube. A tendência é que Maresca seja nomeado sucessor de Pep Guardiola, caso o técnico não optar por cumprir seu contrato até o fim.

Os dois treinadores são velhos conhecidos desde que trabalharam juntos no City. Maresca foi auxiliar de Guardiola na conquista da Liga dos Campeões de 2023. No ano passado, Guardiola chamou Maresca de "um dos melhores treinadores do mundo" e descreveu o trabalho do italiano no Chelsea como excepcional.

Guardiola conquistou 18 troféus com o City e marcou seu nome na história recente do futebol inglês. Agora, o clube de Manchester tenta superar o Arsenal na disputa pelo título do Campeonato Inglês, faltando cinco rodadas para o fim.

Maresca, por sua vez, levou o Leicester ao título da Championship em 2024 e, em seguida, substituiu Mauricio Pochettino no Chelsea. Ele classificou o time para a Liga dos Campeões e conquistou a Conference League e o Mundial de Clubes em seu primeiro ano no clube, mas sua segunda temporada foi interrompida precocemente.

Os jogadores do Chelsea gostavam do trabalho do treinador e lamentaram sua saída do clube. Marc Cucurella falou com carinho sobre seu ex-técnico nas últimas semanas. Outro jogador a falar abertamente sobre Maresca foi Enzo Fernández, que tem sido associado à busca de reforços do Manchester City. O Chelsea está disposto a vender o argentino, mas exigirá um preço alto.

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