Manchester City vence o Southampton de virada e vai à final da Copa da Inglaterra

O Manchester City sofreu, mas conquistou a vaga para a final da Copa da Inglaterra na tarde deste sábado. Os comandados de Pep Guardiola venceram o Southampton, clube da segunda divisão do Inglês por 2 a 1, em duelo da semifinal, disputado em Wembley, em Londres.

Azaz marcou o gol do Southampton, enquanto Doku e Nico Gonzalez fizeram os tentos da virada do City.

Describe that Nico strike in one word! ⤵️ pic.twitter.com/lgzkcxSDNu — Manchester City (@ManCity) April 25, 2026

Situação do confronto

Os Citizens disputarão sua quarta final da Copa da Inglaterra em quatro temporadas. A decisão está marcada para acontecer no dia 16 de maio. Agora, o City aguarda seu adversário, que sairá do confronto entre Chelsea e Leeds.

O Manchester segue na busca pela tríplice coroa nacional, após já vencer a Copa da Liga, e com a perspectiva de conquistar o sétimo título da Premier League em nove temporadas. O Southampton se despede de cabeça erguida, tendo eliminado Fulham e Arsenal nas fases anteriores, e agora pode se concentrar totalmente em garantir o acesso à primeira divisão do Inglês.

Como foi o jogo?

A equipe de Guardiola teve dificuldades para controlar o jogo contra o atual quinto colocado da Championship, um time bem organizado e perigoso em suas transições ofensivas. O treinador deu minutos a reservas como o goleiro Trafford, os atacantes Omar Marmoush e Phil Foden e os meio-campistas Mateo Kovacic e Tijjani Reijnders, com Rayan Cherki se destacando como um dos poucos titulares a manter sua vaga no time.

O time reserva mostrou falta de poder de decisão no primeiro tempo e chegou a sofrer um gol logo no início, que acabou sendo anulado por impedimento.

Após o intervalo, o Manchester City dominou a posse de bola e as chances de gol na maior parte do tempo mas foi o Southampton que abriu o placar, com um belo gol de Finn Azaz, já aos 34 minutos. Contudo, a alegria durou pouco para o clube da costa sul, depois que um chute desviado de Jérémy Doku e um golaço de Nico Gonzalez viraram o placar, em um intervalo de cinco minutos.

Próximos jogos

Manchester City

Everton x Manchester City | 35ª rodada do Campeonato Inglês

| 35ª rodada do Campeonato Inglês Data e hora : 04/5 (segunda-feira), às 16h (de Brasília)

: 04/5 (segunda-feira), às 16h (de Brasília) Local: Hill Dickinson, em Liverpool

Southampton