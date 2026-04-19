City vence com gol de Haaland e reduz vantagem do líder Arsenal no Inglês

O Manchester City se aproximou da liderança do Campeonato Inglês na tarde deste domingo. Jogando como mandante, com gol marcado por Haaland, o time comandado por Pep Guardiola ganhou do Arsenal por 2 a 1.

Situação da Tabela

Com 70 pontos em 33 partidas, o Arsenal segue na liderança do torneio nacional, mas vê o City reduzir a diferença para apenas três pontos. O time de Guardiola ainda tem um jogo a menos e depende das próprias forças para ser campeão.

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📋 Resumo do jogo

🔵 MANCHESTER CITY 2 x 1 ARSENAL 🔴

🏆 Competição: Campeonato Inglês - 33ª rodada

🏟️ Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)

📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Rayan Cherki, aos 16' do 1ºT (Manchester City)

⚽ Kai Havertz, aos 18' do 1ºT (Arsenal)

⚽ Erling Haaland, aos 20' do 2ºT (Manchester City)

Como foi o jogo

O City abriu o placar com Ryan Cherki, aos 16 minutos da etapa inicial. O meio-campista fez bela jogada dentro da área e chutou no cantinho para fazer o primeiro da partida.

O Arsenal empatou logo em seguida. Aos 18 minutos, Donnarumma tentou sair jogando com os pés após recuo, mas Kai Havertz conseguiu bloquear, e a bola morreu no fundo da redes.

Na segunda etapa, aos 20 minutos, em uma boa trama do ataque do City, O'Reilly cruzou e Haaland superou a marcação de Gabriel Magalhães para fazer o gol da vitória.

Próximos jogos

Manchester City

Enfrenta o Burnley, no Estádio Turf Moor, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília).

Arsenal

Joga contra o Newcastle, no Estádio Emirates, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, no próximo sábado, às 13h30 (de Brasília).