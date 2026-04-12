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Manchester City deslancha no segundo tempo e ganha do Chelsea pelo Inglês

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Foto por ADRIAN DENNIS / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 12/04/2026 às 15:56

Eficiente no segundo tempo, o Manchester City venceu o Chelsea neste domingo por 3 a 0, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, no Stamford Bridge.

Situação do confronto

Com a vitória, o City soma 64 pontos e segue na vice-liderança, seis pontos atrás do Arsenal e com um jogo a menos. Já o Chelsea amarga a terceira derrota consecutiva e segue com 48 pontos, na sexta posição.

📋 Resumo do jogo

 CHELSEA 0 x 3 MANCHESTER CITY

🏆 Competição: Campeonato Inglês (32ª rodada)
🏟️ Local: Stamford Bridge.
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: às 12h30 (de Brasília)

Gols:

Como foi o jogo

Após um primeiro tempo sem gols, o Manchester City deslanchou na etapa complementar. Logo aos 6 minutos, Cherki cruzou a bola na área e Nico O'Reilly cabeceou para inaugurar o placar.

Aos 12 minutos, após cobrança de escanteio curto, Cherki quebrou a defesa do Chelsea com um passe para Marc Guéhi ampliar a vantagem da equipe visitante.

O Manchester City fechou o placar aos 23 do segundo tempo, quando Jeremy Doku aproveitou descuido de Caicedo e roubou a bola antes de bater firme.

Próximos jogos

Chelsea

  • Chelsea x Manchester United (33ª rodada do Campeonato Inglês)
    Data e horário: 18 de abril (sábado), às 16h (de Brasília).
    Local: Stamford Bridge.

Manchester City

  • Manchester City x Arsenal (33ª rodada do Campeonato INglês)
    Data e horário: 19 de abril (domingo), às 12h30 (de Brasília)
    Local: Etihad Stadium

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