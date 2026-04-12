Manchester City deslancha no segundo tempo e ganha do Chelsea pelo Inglês

Como foi o jogo

Após um primeiro tempo sem gols, o Manchester City deslanchou na etapa complementar. Logo aos 6 minutos, Cherki cruzou a bola na área e Nico O'Reilly cabeceou para inaugurar o placar.

Aos 12 minutos, após cobrança de escanteio curto, Cherki quebrou a defesa do Chelsea com um passe para Marc Guéhi ampliar a vantagem da equipe visitante.

O Manchester City fechou o placar aos 23 do segundo tempo, quando Jeremy Doku aproveitou descuido de Caicedo e roubou a bola antes de bater firme.

Próximos jogos

Chelsea

Chelsea x Manchester United (33ª rodada do Campeonato Inglês)

Data e horário: 18 de abril (sábado), às 16h (de Brasília).

Local: Stamford Bridge.

Manchester City