Jornal escala City com reforços e coloca Gabriel Jesus na reserva: veja!

Gabriel Jesus no banco de reservas do Manchester City? Ao menos essa é a previsão do jornal Manchester Evening News, que criou polêmica nesta quarta-feira ao elaborar uma possível escalação dos citzens para a próxima temporada com o camisa 9 da Seleção Brasileira entre os reservas.

No 11 ideal, a publicação montou uma formação que já conta com todos os possíveis reforços pedidos por Pep Guardiola para a temporada 2017/18. Entre eles, estão Alexis Sánchez, Leonardo Bonucci, e os já contratador Ederson e Bernardo Silva.

Assim, a escalação do City pelo jornal Manchester Evening News ficou assim, montada no 4-3-3: Ederson; Kyle Walker, Kompany, Bonucci e Mendy; Bernardo Silva, De Bruyne e David Silva; Alexis Sánchez, Sergio Aguero e Leroy Sané.

Outro ponto polêmico está pela escalação de Kyle Walker na lateral-direita titular. O inglês, que ainda é jogador do Tottenham, deverá disputar posição com Daniel Alves, que deixou a Juventus e está na iminência de acertar com o City.

Gabriel Jesus chegou ao Manchester City na última temporada cercado de expectativa e teve ascensão meteórica com sete gols em 11 jogos. Além do brasileiro, o timaço ‘B’ do City teria Claudio Bravo; Daniel Alves, John Stones, Nicolas Otamendi e Aleksandar Kolarov; Fernandinho, Ilkay Gundogan e Yaya Touré; Raheem Sterling, Gabriel Jesus e Leroy Sané.

Os comandados de Guardiola viajam nos próximos dias para os Estados Unidos, onde farão sua pré-temporada. A equipe já tem três amistosos confirmados na América do Norte: contra o Manchester United, no dia 20 de julho, contra o Real Madrid, no dia 27 de julho, e contra o Tottenham, no dia 29 de julho.

Depois, os Citizens voltam à Europa, onde enfrentam o West Ham, no dia 4 de agosto, no último jogo preparatório antes do início da temporada. A largada para 2017/18 será dada no dia 12 de agosto, quando o clube de Manchester visita o Brighton & Hove Albion, pela 1ª rodada da Premier League.