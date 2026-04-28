Após uma década, John Stones se despede do Manchester City

Nesta terça-feira, John Stones se despediu do Manchester City em suas redes sociais. Contratado em 2016, o zagueiro deixará o clube no final da temporada após uma década.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

"Eles dizem que todas as coisas boas precisam chegar ao fim… mas isso que vivemos foi o maior de todos, e vai permanecer uma parte de mim para sempre.", escreveu Stones.

Stones foi a segunda contratação de Pep Guardiola, tendo contribuído para o momento mais vitorioso da história do clube. Com 31 anos, o jogador ainda não comunicou para qual equipe deve se transferir.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por John Stones (@johnstones5)

Recordes e títulos no City

Peça fundamental de Pep Guardiola na organização defensiva do Manchester City, John Stones é, ao lado de Kevin De Bruyne, o jogador com mais títulos conquistados pelo clube. Ao todo, são 19 taças levantadas, número que ainda pode aumentar nesta temporada. Caso o City confirme as conquistas do Campeonato Inglês e da Copa da Liga, o defensor pode se isolar no topo do ranking histórico de títulos dos Citizens.

Stones venceu seis vezes a Premier League, cinco vezes a Copa da Liga, três vezes a Community Shield, duas vezes a Copa da Inglaterra, uma vez a Liga dos Campeões, uma vez o Mundial de Clubes e uma vez a Supercopa da UEFA.

Números de Stones com o Manchester City

Ao longo dessa década vestindo a camisa do Manchester City, John Stones entrou em campo em 293 partidas, marcou 19 gols e ainda contribuiu com nove assistências para seus companheiros.