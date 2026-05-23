Guardiola revela que dispensar Hart foi seu maior arrependimento no Manchester City

Pep emprestou Hart ao Torino semanas após sua chegada antes de contratar Claudio Bravo em 2016 e Ederson na temporada seguinte.

Hart, então titular frequente da seleção inglesa, havia pedido a Guardiola uma chance de mostrar que poderia atender ao desejo do treinador por um goleiro capaz de iniciar jogadas com qualidade na saída de bola.

“Quero confessar, tenho arrependimentos. Quando você toma muitas decisões, muitas, muitas decisões, você comete erros”, disse Guardiola à Sky Sports.

“Mas há um arrependimento que carrego profundamente há muitos anos: não dei uma chance ao Joe Hart de ficar comigo para provar o quão bom goleiro ele era.

“Eu deveria ter feito isso, não por causa de... todo respeito ao Claudio, todo respeito ao Ede que chegou, eles foram importantes, mas naquele momento eu poderia ter dito: ‘Ok, Joe, vamos tentar fazer isso juntos. Se não funcionar, tudo bem, mudamos’.

“Mas aconteceu. Às vezes a vida é... Eu preciso tomar decisões e às vezes não sou justo o suficiente”.

"Se falhei nisso, peço desculpas"

Admitindo que aprendeu com a experiência envolvendo Hart — que já afirmou ter ficado furioso com a decisão na época — Guardiola acrescentou: “Talvez com o tempo e aprendendo. Mas me arrependo desde então.

“Naquele momento, eu disse: ‘Eu acredito nisso’. Sempre sou teimoso nas minhas decisões quando acredito nelas.

“Quando tenho dúvidas, converso com as pessoas, mas quando tenho total certeza, 100%, digo: ‘Pessoal, temos que fazer desse jeito’, e estive em um clube que me apoiou absolutamente em tudo nisso.”

O intensamente competitivo Guardiola disse que lidar com emoções humanas é uma das partes mais difíceis da função de treinador, especialmente com jogadores que não estão na equipe.

“Se falhei nisso, peço desculpas, mas nunca, nunca foi minha intenção ou a intenção do clube”, afirmou.

*Conteúdo produzido pela AFP

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