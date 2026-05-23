Guardiola revela que dispensar Hart foi seu maior arrependimento no Manchester City

O técnico Pep Guardiola revelou que seu maior arrependimento no Manchester City foi ignorar o pedido de Joe Hart para permanecer como goleiro do clube. Guardiola comandará sua última partida como técnico do City no domingo, contra o Aston Villa, encerrando um brilhante ciclo de 10 anos em Manchester.
O espanhol conquistou 20 títulos com o City, incluindo seis títulos da Premier League e a primeira Liga dos Campeões da história do clube. Mas Guardiola tem um grande arrependimento sobre sua passagem extremamente bem-sucedida pelo Etihad Stadium.
"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4
— Manchester City (@ManCity) May 22, 2026